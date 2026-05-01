"Согласился с Путиным": на Западе рассказали о неожиданном решении Трампа

"Согласился с Путиным": на Западе рассказали о неожиданном решении Трампа - 01.05.2026, ПРАЙМ

"Согласился с Путиным": на Западе рассказали о неожиданном решении Трампа

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным подтолкнул Дональда Трампа к более жесткой линии в отношении европейских лидеров, сообщает... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T07:29+0300

2026-05-01T07:29+0300

2026-05-01T07:29+0300

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

запад

украина

мировая экономика

сша

общество

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным подтолкнул Дональда Трампа к более жесткой линии в отношении европейских лидеров, сообщает британский журнал Spectator."После 90-минутной беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп отбросил доброжелательность (к европейским политикам. — Прим. ред.). Он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением. <…> Трамп демонстрирует явную склонность к резким колебаниям, когда речь заходит о связях Америки с давними союзниками в Европе", — отмечается в тексте.Хоть позиции Вашингтона и Брюсселя начинают расходиться, автор статьи утверждает, что лидеры России и США смогли прийти к общему мнению относительно конфликта на Украине."Трамп, по-видимому, согласился с Путиным в том, что настоящим препятствием на пути к миру является отказ Зеленского принять требования Кремля", — резюмирует он.В среду, по инициативе Москвы, состоялась беседа российского лидера с Трампом, продолжавшаяся более полутора часов.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что главы стран сошлись во мнении, что поддерживаемый европейцами глава киевского режима стремится затянуть конфликт.Ранее Трамп выразил удивление нежеланием Зеленского идти на уступки для урегулирования на Украине. Президент США подчеркнул, что находить общий язык с Владимиром Зеленским намного сложнее, чем с президентом России.

запад

украина

сша

дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, запад, украина, мировая экономика, сша, общество