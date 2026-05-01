Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Согласился с Путиным": на Западе рассказали о неожиданном решении Трампа - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/tramp-869602036.html
"Согласился с Путиным": на Западе рассказали о неожиданном решении Трампа
"Согласился с Путиным": на Западе рассказали о неожиданном решении Трампа
2026-05-01T07:29+0300
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
запад
украина
мировая экономика
сша
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЗАПАД, УКРАИНА, Мировая экономика, США, Общество
07:29 01.05.2026
 
Spectator: после беседы с Путиным Трамп ужесточил свою позицию по отношению к Европе

© AP Photo / Alex Brandon — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным подтолкнул Дональда Трампа к более жесткой линии в отношении европейских лидеров, сообщает британский журнал Spectator.
"После 90-минутной беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп отбросил доброжелательность (к европейским политикам. — Прим. ред.). Он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением. <…> Трамп демонстрирует явную склонность к резким колебаниям, когда речь заходит о связях Америки с давними союзниками в Европе", — отмечается в тексте.
Хоть позиции Вашингтона и Брюсселя начинают расходиться, автор статьи утверждает, что лидеры России и США смогли прийти к общему мнению относительно конфликта на Украине.
"Трамп, по-видимому, согласился с Путиным в том, что настоящим препятствием на пути к миру является отказ Зеленского принять требования Кремля", — резюмирует он.
В среду, по инициативе Москвы, состоялась беседа российского лидера с Трампом, продолжавшаяся более полутора часов.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что главы стран сошлись во мнении, что поддерживаемый европейцами глава киевского режима стремится затянуть конфликт.
Ранее Трамп выразил удивление нежеланием Зеленского идти на уступки для урегулирования на Украине. Президент США подчеркнул, что находить общий язык с Владимиром Зеленским намного сложнее, чем с президентом России.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала