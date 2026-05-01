Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из ЕС
2026-05-01T19:09+0300
ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что со следующей недели Вашингтон повысит импортные пошлины в отношении автомобилей и грузовиков, произведенных в Евросоюзе, до 25%. "Я рад сообщить, что из-за того, что Европейский союз не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США, пошлины распространяться не будут.
Трамп заявил, что США повысят импортные пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до 25%