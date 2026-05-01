"Это ошеломило". Решение Трампа вызвало удивление в США

В Пентагоне пришли в растерянность после того, как президент США Дональд Трамп упомянул о возможности сокращения численности американских войск в Германии,...

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В Пентагоне пришли в растерянность после того, как президент США Дональд Трамп упомянул о возможности сокращения численности американских войск в Германии, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Заявление Трампа в среду о том, что он рассматривает возможность вывода части американских войск из ФРГ, ошеломило представителей Министерства войны. Они пытались понять, действительно ли президент серьезно настроен на то, чтобы на этот раз выполнить свои угрозы", — говорится в статье.На данный момент в Германии дислоцировано около 38 тысяч военнослужащих из США. Во вторник президент Соединённых Штатов раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за признание того, что Запад недооценил угрозу со стороны Ирана, и заявил, что США рискуют застрять в ближневосточном конфликте на продолжительное время. В последнее время Трамп не раз высказывал, что серьезно рассматривает выход США из НАТО после того, как альянс отказался поддержать Вашингтон в операции против Ирана. Президент США охарактеризовал реакцию союзников как "несмываемое пятно" и подчеркнул, что Америка не нуждается в помощи стран блока, которые, по его мнению, стараются избежать её предоставления.

