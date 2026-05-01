Маркировка стройматериалов в системе "Честный знак" не привела к росту цен - 01.05.2026, ПРАЙМ
Маркировка стройматериалов в системе "Честный знак" не привела к росту цен
2026-05-01T22:14+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Маркировка стройматериалов в государственной системе "Честный знак" не привела к подорожанию продукции и проблемам с ассортиментом, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы). Ранее эксперты сообщили РИА Новости, что в России с 1 мая больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки "Честный знак", что может привести к их удорожанию, а также локальным перебоям с завозом продукции. "Маркировка стройматериалов стартовала еще в конце прошлого года – ни подорожания продукции из-за "Честного знака", ни проблем с ассортиментом нет. У бизнеса было по крайней мере полгода, чтобы промаркировать остатки, произведенные до старта требований", - заявили в ЦРПТ. Там отметили, что новый этап требований затрагивает товарные остатки, изготовленные до старта обязательной маркировки. Немаркированные товарные остатки, принятые от производителей до 1 мая 2026 года, можно продавать вплоть до конца их гарантийного срока хранения. При этом меры никак не затрагивают продукцию, уже представленную в магазинах — ее не нужно изымать и заново маркировать. В ЦРПТ отдельно подчеркнули, что маркировка распространяется только на стройматериалы в потребительской упаковке. В случае с цементом она не затрагивает товар, поставляемый насыпью. Кроме того, там напомнили, что коды наносятся печатью на мешок цемента еще на этапе производства тары — это часть упаковки, а не наклейка, что обеспечивает устойчивость к влаге и прочность при транспортировке. По данным оператора, благодаря маркировке отечественный сегмент строительных материалов уже "обелился" на 56% по числу добросовестных производителей. По прогнозу Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, только в цементном и смесевом сегменте легальный бизнес дополнительно заработает порядка 154 миллиардов рублей за шесть лет благодаря вытеснению теневых игроков. Потенциальное влияние на стоимость за тот же период — не более 0,1%.
22:14 01.05.2026
 
Маркировка товаров - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
В ЦРПТ рассказали о роли маркировки в экономике России
25 апреля, 10:04
