Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция нарастила импорт российской пшеницы - 01.05.2026, ПРАЙМ
Турция нарастила импорт российской пшеницы
10:06 01.05.2026
 
Турция нарастила импорт российской пшеницы

Поставки российской пшеницы в Турцию в марте выросли втрое в годовом выражении

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Турцию в марте текущего года выросли втрое в годовом выражении, а кукурузы за такой же период - в 14 раз, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Так, за месяц Турция приобрела российской пшеницы на 121,1 миллиона долларов. По сравнению с прошлым мартом стоимость поставок выросла в 3,3 раза, а в месячном выражении - в 2,4 раза. Кукурузы турецкие компании ввезли на 35,5 миллиона долларов - в 1,6 раза больше в месячном, и в 13,9 раза больше в годовом выражении.
Таким образом, за первый квартал Турция закупила у России пшеницы на 327,6 миллиона долларов (в 3,2 раза больше значения аналогичного периода прошлого года), а кукурузы - на 83,4 миллиона (в 4,2 раза больше).
Среди главных продавцов пшеницы в Турцию РФ заняла первое место. В топ-5 также вошли Австралия (10,7 миллиона долларов), Украина (3,9 миллиона), Болгария (2,9 миллиона) и Молдавия (2,5 миллиона).
Больше всего кукурузы Турция приобрела у Украины - на 140,8 миллиона долларов, РФ расположилась на втором месте, вошли в пятерку также Румыния (15,7 миллиона), Франция (4,1 миллиона) и Болгария (1,4 миллиона).
