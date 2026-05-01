В Турции заявили о неопределенности в туристическом секторе
Председатель Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин заявила, что тенденция "выжидания" в бронированиях усиливает неопределённость в туристическом...
2026-05-01T11:01+0300
экономика
туризм
бизнес
финансы
ближний восток
турция
АНКАРА, 1 мая – ПРАЙМ. Председатель Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин заявила, что тенденция "выжидания" в бронированиях усиливает неопределённость в туристическом секторе. "Наблюдаемая тенденция "выжидания" в бронированиях усиливает неопределённость на предстоящий период", — приводит слова Эресин газета Ekonomım. Эресин отметила, что, несмотря на устойчивость отрасли к кризисам, текущая ситуация оказывает серьёзное давление на рынок. По её словам, рост цен на энергоносители, инфляционное давление, ограниченная динамика валютных курсов и сокращение предложения авиаперевозок негативно сказываются на секторе. Глава ассоциации подчеркнула, что туристическая отрасль продолжит играть важную роль в экономике страны. "Наш сектор, благодаря вкладу в экономику, занятость и развитие, будет и впредь играть ведущую роль в сокращении дефицита текущего счёта", — заявила она. Турецкий туризм в 2026 году рискует потерять около 7 миллиардов доходов из-за геополитической нестандартности, в частности ситуации на Ближнем Востоке, сообщило ранее издание. Это может составить более 10% от общего дохода отрасли.
Эресин: тенденция выжидания в бронированиях в Турции усиливает неопределенность
