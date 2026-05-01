Украина должна МВФ 183 миллиона долларов

Власти Украины в пятницу должны выплатить Международному валютному фонду (МВФ) по долгам первую серию из майских платежей в размере 183 миллионов долларов, а... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T02:37+0300

ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Власти Украины в пятницу должны выплатить Международному валютному фонду (МВФ) по долгам первую серию из майских платежей в размере 183 миллионов долларов, а всего за месяц сумма составит почти 270 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда. Согласно данным МВФ, правительство Украины должно до полуночи с пятницы на субботу (по времени Вашингтона, 7.00 субботы мск) погасить проценты по обслуживанию задолженности на сумму 16 556 676 специальных прав заимствования (SDR). Кроме того, Киев должен осуществить серию платежей по процентам на сумму 116 902 599 SDR. По официальному курсу МВФ на 30 апреля, один SDR эквивалентен 1,372 доллара США. Наряду с этим Украину ожидает еще один платеж 22 мая, который в переводе в американскую валюту эквивалентен 85,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

финансы, мировая экономика, киев, украина, запад