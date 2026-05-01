"Уже сдыхает". В Киеве ужаснулись происходящему на Украине - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Уже сдыхает". В Киеве ужаснулись происходящему на Украине
"Уже сдыхает". В Киеве ужаснулись происходящему на Украине - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Уже сдыхает". В Киеве ужаснулись происходящему на Украине
Киевский режим довел население Украины до крайней нищеты, тогда как как власть имущие наслаждается роскошью, об этом в своем YouTube-канале рассказал бывший... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T06:25+0300
2026-05-01T07:07+0300
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
уровень жизни
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Киевский режим довел население Украины до крайней нищеты, тогда как как власть имущие наслаждается роскошью, об этом в своем YouTube-канале рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем ."У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. &lt;…&gt; А 99 процентов населения уже сдыхает", — подчеркнул он.По словам Соскина, простые украинцы украинце на текущий момент "уже на хлеб денег нет, на молоко нет, вообще ни на что нет"."Таков нынешний уровень бедности и разорения на Украине. А представители элиты просто блаженствуют", — подытожил бывший помощник Кучмы.В среду "Украинская правда" представила данные нового расследования коррупции, инициированного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).Фигурант скандального дела о коррупции, предприниматель и союзник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждал с экс-главой минобороны Украины, ныне занимающим пост секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные оборонные контракты.Кроме того, издание обнародовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора издание делает вывод, что депутаты из партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру 50% от своих доходов. Каких именно, не уточняется.
украина
киев
украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, уровень жизни
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, уровень жизни
06:25 01.05.2026 (обновлено: 07:07 01.05.2026)
 
"Уже сдыхает". В Киеве ужаснулись происходящему на Украине

Соскин: элита Украины живет в роскоши, а обычным людям не хватает денег на хлеб

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Киевский режим довел население Украины до крайней нищеты, тогда как как власть имущие наслаждается роскошью, об этом в своем YouTube-канале рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем .
"У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. <…> А 99 процентов населения уже сдыхает", — подчеркнул он.
По словам Соскина, простые украинцы украинце на текущий момент "уже на хлеб денег нет, на молоко нет, вообще ни на что нет".
"Таков нынешний уровень бедности и разорения на Украине. А представители элиты просто блаженствуют", — подытожил бывший помощник Кучмы.
В среду "Украинская правда" представила данные нового расследования коррупции, инициированного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Фигурант скандального дела о коррупции, предприниматель и союзник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждал с экс-главой минобороны Украины, ныне занимающим пост секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные оборонные контракты.
Кроме того, издание обнародовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора издание делает вывод, что депутаты из партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру 50% от своих доходов. Каких именно, не уточняется.
УКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийОлег Соскинуровень жизни
 
 
