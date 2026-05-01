"Уже сдыхает". В Киеве ужаснулись происходящему на Украине
Киевский режим довел население Украины до крайней нищеты, тогда как как власть имущие наслаждается роскошью, об этом в своем YouTube-канале рассказал бывший...
2026-05-01T06:25+0300
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Киевский режим довел население Украины до крайней нищеты, тогда как как власть имущие наслаждается роскошью, об этом в своем YouTube-канале рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем ."У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. <…> А 99 процентов населения уже сдыхает", — подчеркнул он.По словам Соскина, простые украинцы украинце на текущий момент "уже на хлеб денег нет, на молоко нет, вообще ни на что нет"."Таков нынешний уровень бедности и разорения на Украине. А представители элиты просто блаженствуют", — подытожил бывший помощник Кучмы.В среду "Украинская правда" представила данные нового расследования коррупции, инициированного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).Фигурант скандального дела о коррупции, предприниматель и союзник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обсуждал с экс-главой минобороны Украины, ныне занимающим пост секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные оборонные контракты.Кроме того, издание обнародовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора издание делает вывод, что депутаты из партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру 50% от своих доходов. Каких именно, не уточняется.
Соскин: элита Украины живет в роскоши, а обычным людям не хватает денег на хлеб
