"Могли бы пригласить": на Западе удивились свадьбе украинского миллионера

"Могли бы пригласить": на Западе удивились свадьбе украинского миллионера - 01.05.2026, ПРАЙМ

"Могли бы пригласить": на Западе удивились свадьбе украинского миллионера

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина-2021" в Каннах,... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T22:35+0300

2026-05-01T22:35+0300

2026-05-01T22:35+0300

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина-2021" в Каннах, обвинив Киев в коррупции."Не будем забывать, что французы только что выписали Украине еще один многомиллиардный чек. При таком бюджете они (молодожены — Прим. ред.) могли бы пригласить на свою свадьбу всю Францию!" — написал он в соцсети X.Политик также призвал прекратить выделять средства Киеву из-за процветающей на Украине коррупции.Ранее в сети появились фото и видео свадьбы финалистки конкурса "Мисс Украина-2021" Ники Кузнецовой и соучредителя украинской IT-компании Ники Ломия. Как выяснило РИА Новости, изучив фотографии, церемония состоялась в Каннах в историческом замке 1919 года с видом на Средиземное море. По данным украинской прессы, гуляния обошлись в 5-6 миллионов долларов. Само торжество вел бывший российский комик Максим Галкин*, выступали артисты Валерий Меладзе и Рики Мартин. Мероприятие вызвало большой резонанс, а на его участников, в том числе в социальной сети Facebook**, обрушились с критикой.Согласно результатам опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens в конце 2025 года – январе 2026 года, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию очень распространенным явлением в стране.*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад