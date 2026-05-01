"Могли бы пригласить": на Западе удивились свадьбе украинского миллионера - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Могли бы пригласить": на Западе удивились свадьбе украинского миллионера
22:35 01.05.2026
 
"Могли бы пригласить": на Западе удивились свадьбе украинского миллионера

Политик Филиппо обвинил Киев в коррупции из-за свадьбы украинского миллионера в Каннах

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина-2021" в Каннах, обвинив Киев в коррупции.
"Не будем забывать, что французы только что выписали Украине еще один многомиллиардный чек. При таком бюджете они (молодожены — Прим. ред.) могли бы пригласить на свою свадьбу всю Францию!" — написал он в соцсети X.
Политик также призвал прекратить выделять средства Киеву из-за процветающей на Украине коррупции.
Ранее в сети появились фото и видео свадьбы финалистки конкурса "Мисс Украина-2021" Ники Кузнецовой и соучредителя украинской IT-компании Ники Ломия. Как выяснило РИА Новости, изучив фотографии, церемония состоялась в Каннах в историческом замке 1919 года с видом на Средиземное море. По данным украинской прессы, гуляния обошлись в 5-6 миллионов долларов. Само торжество вел бывший российский комик Максим Галкин*, выступали артисты Валерий Меладзе и Рики Мартин. Мероприятие вызвало большой резонанс, а на его участников, в том числе в социальной сети Facebook**, обрушились с критикой.
Согласно результатам опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens в конце 2025 года – январе 2026 года, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию очень распространенным явлением в стране.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
