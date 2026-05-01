https://1prime.ru/20260501/uzbekistan--869603339.html
Узбекистан увеличил импорт нефти
Узбекистан увеличил импорт нефти - 01.05.2026, ПРАЙМ
Узбекистан увеличил импорт нефти
Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T08:08+0300
2026-05-01T08:08+0300
2026-05-01T08:08+0300
энергетика
узбекистан
рф
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-март составил 724,2 миллиона долларов, это в 1,65 раза больше, чем годом ранее. В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первый квартал выросли на 37,5 процентных пунктов, до 498,5 миллионов долларов. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы. Ранее статкомитет сообщал, что Узбекистан по итогам 2025 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 2,2 процентного пункта по сравнению с годом ранее, до 2,014 миллиарда долларов. В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на восемь процентных пунктов, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина –на 6,8 процентного пункта, до 1,2 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20260430/novak-869587076.html
узбекистан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, рф, шавкат мирзиеев
Энергетика, УЗБЕКИСТАН, РФ, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан увеличил импорт нефти
Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти в 1,65 раза
ТАШКЕНТ, 1 мая – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане
указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-март составил 724,2 миллиона долларов, это в 1,65 раза больше, чем годом ранее.
В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первый квартал выросли на 37,5 процентных пунктов, до 498,5 миллионов долларов.
Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы.
Ранее статкомитет сообщал, что Узбекистан по итогам 2025 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 2,2 процентного пункта по сравнению с годом ранее, до 2,014 миллиарда долларов.
В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ
подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на восемь процентных пунктов, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина –на 6,8 процентного пункта, до 1,2 миллиона тонн.
Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке