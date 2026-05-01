Узбекистан увеличил импорт нефти - 01.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Узбекистан увеличил импорт нефти
Узбекистан увеличил импорт нефти - 01.05.2026, ПРАЙМ
Узбекистан увеличил импорт нефти
Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T08:08+0300
2026-05-01T08:08+0300
энергетика
узбекистан
рф
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-март составил 724,2 миллиона долларов, это в 1,65 раза больше, чем годом ранее. В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первый квартал выросли на 37,5 процентных пунктов, до 498,5 миллионов долларов. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы. Ранее статкомитет сообщал, что Узбекистан по итогам 2025 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 2,2 процентного пункта по сравнению с годом ранее, до 2,014 миллиарда долларов. В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на восемь процентных пунктов, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина –на 6,8 процентного пункта, до 1,2 миллиона тонн.
узбекистан
рф
узбекистан, рф, шавкат мирзиеев
Энергетика, УЗБЕКИСТАН, РФ, Шавкат Мирзиеев
08:08 01.05.2026
 
Узбекистан увеличил импорт нефти

Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти в 1,65 раза

ТАШКЕНТ, 1 мая – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-март составил 724,2 миллиона долларов, это в 1,65 раза больше, чем годом ранее.
В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первый квартал выросли на 37,5 процентных пунктов, до 498,5 миллионов долларов.
Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы.
Ранее статкомитет сообщал, что Узбекистан по итогам 2025 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 2,2 процентного пункта по сравнению с годом ранее, до 2,014 миллиарда долларов.
В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на восемь процентных пунктов, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина –на 6,8 процентного пункта, до 1,2 миллиона тонн.
ЭнергетикаУЗБЕКИСТАНРФШавкат Мирзиеев
 
 
