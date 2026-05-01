Узбекистан увеличил импорт нефти

Узбекистан увеличил импорт нефти - 01.05.2026, ПРАЙМ

Узбекистан увеличил импорт нефти

Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T08:08+0300

2026-05-01T08:08+0300

2026-05-01T08:08+0300

ТАШКЕНТ, 1 мая – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении в 1,65 раза по сравнению с годом ранее, до 724,2 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-март составил 724,2 миллиона долларов, это в 1,65 раза больше, чем годом ранее. В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первый квартал выросли на 37,5 процентных пунктов, до 498,5 миллионов долларов. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы. Ранее статкомитет сообщал, что Узбекистан по итогам 2025 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 2,2 процентного пункта по сравнению с годом ранее, до 2,014 миллиарда долларов. В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на восемь процентных пунктов, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина –на 6,8 процентного пункта, до 1,2 миллиона тонн.

узбекистан

рф

узбекистан, рф, шавкат мирзиеев