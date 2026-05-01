Узбекистан в январе-марте увеличил импорт газа в 2,2 раза

2026-05-01T07:57+0300

ТАШКЕНТ, 1 мая – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2026 года увеличил импорт природного газа в стоимостном выражении в 2,2 раза по сравнению с годом ранее, до 360,5 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт природного газа за январь-март 2026 года составил 360,5 миллиона долларов, это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало голубое топливо и его физические объемы. Ранее статкомитет сообщал, что импорт газа в Узбекистане по итогам 2025 года снизился на 1,2% по сравнению с 2024 годом в стоимостном выражении - до 1,66 миллиарда долларов. По данным министерства энергетики Узбекистана, для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. В июне 2023 года UzGasTrade заключил контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки российского газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В июне 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.

