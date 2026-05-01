Российское вино становится все лучше по качеству - эксперт
2026-05-01T02:37+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российское вино становится все лучше по качеству, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Российское вино становится все лучше по качеству", - сказал он.
Впрочем, в России по-прежнему не проблема купить итальянское вино, особые потери его производители не понесли, добавил собеседник агентства.
"Оно по-прежнему у россиян среди импортных вин номер 1", - добавил собеседник агентства.
На вопрос, кто основной потребитель вина в Италии, Торрембини ответил, что "никаких различий по полу в отношении вина в Италии нет".
"Его одинаково любят все, и мужчины, и женщины, от 18 до 90 лет, и пьют его не только по праздникам, выходным дням, а так, на обед, во время ужина приятно пропустить стакан-другой. Женщины, единственное, предпочитают белые сухие вина, а мужчины - сухие красные", - заключил собеседник агентства.
