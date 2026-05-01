https://1prime.ru/20260501/vino-869598505.html

Российское вино становится все лучше по качеству - эксперт - 01.05.2026, ПРАЙМ

Российское вино становится все лучше по качеству, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио... | 01.05.2026, ПРАЙМ

бизнес

россия

экономика

италия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869598505.jpg?1777592224

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российское вино становится все лучше по качеству, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "Российское вино становится все лучше по качеству", - сказал он. Впрочем, в России по-прежнему не проблема купить итальянское вино, особые потери его производители не понесли, добавил собеседник агентства. "Оно по-прежнему у россиян среди импортных вин номер 1", - добавил собеседник агентства. На вопрос, кто основной потребитель вина в Италии, Торрембини ответил, что "никаких различий по полу в отношении вина в Италии нет". "Его одинаково любят все, и мужчины, и женщины, от 18 до 90 лет, и пьют его не только по праздникам, выходным дням, а так, на обед, во время ужина приятно пропустить стакан-другой. Женщины, единственное, предпочитают белые сухие вина, а мужчины - сухие красные", - заключил собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

