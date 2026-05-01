Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей

В мае расширяются меры поддержки многодетных семей, поддержки участников СВО и их близких, а также закон о полном госфинансировании производства и проката...

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В мае расширяются меры поддержки многодетных семей, поддержки участников СВО и их близких, а также закон о полном госфинансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законы, вступающие в силу в мае. Расширение поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов. Мера коснётся более 231 тысяч человек", - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс". По его словам, необходимо создавать условия, чтобы семей с детьми в России становилось как можно больше, от этого зависит будущее страны. В публикации уточняется, что с 22 мая многодетные сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%, действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату. "Новые меры поддержки участников специальной военной операции и их близких: бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии (вступил в силу 25 апреля), предоставление квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам участников СВО (вступил в силу 25 апреля), защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания", - добавил председатель Госдумы, подчеркнув, что всего с 2022 года принято 164 федеральных закона в этой сфере, а на рассмотрении палаты парламента находится еще 10 законопроектов. Кроме этого, в публикации сообщается, что с 6 мая предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества, и уточняются формы государственной поддержки кинематографии, мера направлена на развитие отечественных студий. С 28 мая, согласно сообщению, вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей, закон будет способствовать повышению качества их подготовки и поможет снизить аварийность на дорогах. "Закон, вступающий в силу 28 мая. Уточняются полномочия ЦБ по верификации данных. Банк России будет использовать регистр сведений о населении в целях идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений", - добавляется в публикации.

https://1prime.ru/20260428/minfin-869517845.html

