Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260501/zakharova-869617063.html
Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова
политика
судан
украина
мария захарова
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
https://1prime.ru/20260501/zelenskiy-869616445.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую книгу актера Жан Рено с антироссийскими мотивами.
"Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории практически всех крупнейших звезд этого самого шоу-бизнеса, устроен так: они не имеют вот этой выключенности из политического процесса", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
В качестве примера Захарова привела выступление Джорджа Клуни в ООН, где он высказался по теме Судана, визиты Анджелины Джоли на Украину, после которых американская актриса начала рассказывать небылицы. Также включены в политику Ричард Гир и Ума Турман.
Как отметила Захарова, все их политические высказывания были проплачены.
"Платят деньги, платят контракты. Это делается через фонды, которые имеют подписку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее", - пояснила она.
ВЭФ-2025. Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Захарова заявила, что Зеленский давно всех предал
Вчера, 22:48
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала