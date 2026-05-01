https://1prime.ru/20260501/zakharova-869617063.html

Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова

Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова - 01.05.2026, ПРАЙМ

Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова

Представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую книгу... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T23:14+0300

2026-05-01T23:14+0300

2026-05-01T23:14+0300

политика

судан

украина

мария захарова

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую книгу актера Жан Рено с антироссийскими мотивами. "Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории практически всех крупнейших звезд этого самого шоу-бизнеса, устроен так: они не имеют вот этой выключенности из политического процесса", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда". В качестве примера Захарова привела выступление Джорджа Клуни в ООН, где он высказался по теме Судана, визиты Анджелины Джоли на Украину, после которых американская актриса начала рассказывать небылицы. Также включены в политику Ричард Гир и Ума Турман. Как отметила Захарова, все их политические высказывания были проплачены. "Платят деньги, платят контракты. Это делается через фонды, которые имеют подписку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее", - пояснила она.

судан

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

судан, украина, мария захарова, мид рф, оон