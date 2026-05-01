Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова
Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова - 01.05.2026, ПРАЙМ
Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова
Представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую книгу... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T23:14+0300
2026-05-01T23:14+0300
2026-05-01T23:14+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую книгу актера Жан Рено с антироссийскими мотивами. "Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории практически всех крупнейших звезд этого самого шоу-бизнеса, устроен так: они не имеют вот этой выключенности из политического процесса", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда". В качестве примера Захарова привела выступление Джорджа Клуни в ООН, где он высказался по теме Судана, визиты Анджелины Джоли на Украину, после которых американская актриса начала рассказывать небылицы. Также включены в политику Ричард Гир и Ума Турман. Как отметила Захарова, все их политические высказывания были проплачены. "Платят деньги, платят контракты. Это делается через фонды, которые имеют подписку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее", - пояснила она.
судан
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, украина, мария захарова, мид рф, оон
Политика, СУДАН, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ, ООН
Западный шоу-бизнес не выключен из политического процесса, заявила Захарова
Захарова: представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса