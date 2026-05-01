Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет в мае
2026-05-01T21:54+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет на форуме "Россия-Исламский мир" в Казани в мае, стороны обсудят вопросы двусторонней торговли и логистики, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Первое заседание совместной афгано-российской экономической комиссии пройдет на форуме в Казани. Участие в ней примут 15 членов правительства Афганистана. На заседании рассмотрят вопросы двухсторонней торговли, логистики, энергетики и привлечения рабочей силы из Афганистана", - сказал Хабибуллин. Ответственным за комиссию с афганской стороны будет глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, а с российской - глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13–15 мая.
