Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет в мае - 01.05.2026, ПРАЙМ
Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет в мае
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Первое заседание российско-афганской экономической комиссии пройдет на форуме "Россия-Исламский мир" в Казани в мае, стороны обсудят вопросы двусторонней торговли и логистики, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Первое заседание совместной афгано-российской экономической комиссии пройдет на форуме в Казани. Участие в ней примут 15 членов правительства Афганистана. На заседании рассмотрят вопросы двухсторонней торговли, логистики, энергетики и привлечения рабочей силы из Афганистана", - сказал Хабибуллин. Ответственным за комиссию с афганской стороны будет глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, а с российской - глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13–15 мая.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
