Елена Зеленская зарегистрировала в ЕС торговую марку
2026-05-01T00:45+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Супруга Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в ЕС торговую марку, охватывающую в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, торговая марка "Саммит первых леди и джентльменов" (Summit of First Ladies and Gentlemen) зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза.
Согласно документам, классификация товарного знака охватывает ряд товаров и услуг, в том числе контрактную деятельность, консультационные услуги, финансы, аудит, посредничество, юридические услуги, маркетинг и поиск спонсоров. Возможная деятельность также включает съемку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов.
В список товаров вошло множество канцелярских и других принадлежностей - от зажимов для денег и точилок до держателей для денег и бумажных чехлов для цветочных горшков.
В регистрационных документах в качестве владельца указана Елена Зеленская, патентным поверенным указан гражданин Болгарии Эмил Бенатов.
Регистрация действует на территории всего Европейского союза и истекает в мае 2032 года.
