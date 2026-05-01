На Западе сообщили о потрясении Зеленского из-за случившегося на Украине - 01.05.2026, ПРАЙМ
На Западе сообщили о потрясении Зеленского из-за случившегося на Украине
На Западе сообщили о потрясении Зеленского из-за случившегося на Украине - 01.05.2026, ПРАЙМ
На Западе сообщили о потрясении Зеленского из-за случившегося на Украине
Распространение аудиозаписей, связанных с коррупционной историей на Украине, стало потрясением для Владимира Зеленского, сообщает издание Berliner Zeitung. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T07:27+0300
2026-05-01T07:27+0300
технологии
украина
владимир зеленский
запад
мировая экономика
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Распространение аудиозаписей, связанных с коррупционной историей на Украине, стало потрясением для Владимира Зеленского, сообщает издание Berliner Zeitung."Секретные аудиозаписи потрясли украинское правительство. &lt;…&gt; В условиях продолжающегося конфликта на Украине коррупционный скандал дошел до самого верха правительства Владимира Зеленского. &lt;…&gt; Теперь на Зеленского усиливается внутреннее давление", — говорится в публикации.В среду газета "Украинская правда" представила новые данные о расследовании коррупции, проводимом Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, Тимур Миндич, оказавшийся в центре скандальной истории, обсуждал с бывшим министром обороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в оборонной сфере.В частности, обсуждался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает большие заказы от минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову на недофинансирование и требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает из-за их низкого качества. Умеров при этом не возражает.Газета также опубликовала диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из этого разговора издание делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру 50% от неизвестных доходов.
https://1prime.ru/20260430/zelenskiy-869567342.html
https://1prime.ru/20260430/zelenskiy-869595682.html
технологии, украина, владимир зеленский, запад, мировая экономика
Технологии, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, Мировая экономика
07:27 01.05.2026
 
На Западе сообщили о потрясении Зеленского из-за случившегося на Украине

BZ: Зеленский оказался под давлением из-за свежего расследования о коррупции

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Распространение аудиозаписей, связанных с коррупционной историей на Украине, стало потрясением для Владимира Зеленского, сообщает издание Berliner Zeitung.
"Секретные аудиозаписи потрясли украинское правительство. <…> В условиях продолжающегося конфликта на Украине коррупционный скандал дошел до самого верха правительства Владимира Зеленского. <…> Теперь на Зеленского усиливается внутреннее давление", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
"Вынужден проглотить": на Западе рассказали об ударе Мерца по Зеленскому
Вчера, 07:28
В среду газета "Украинская правда" представила новые данные о расследовании коррупции, проводимом Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, Тимур Миндич, оказавшийся в центре скандальной истории, обсуждал с бывшим министром обороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в оборонной сфере.
В частности, обсуждался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает большие заказы от минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову на недофинансирование и требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает из-за их низкого качества. Умеров при этом не возражает.
Газета также опубликовала диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из этого разговора издание делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру 50% от неизвестных доходов.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Положить конец". На Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому
Вчера, 23:45
 
ТехнологииУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДМировая экономика
 
 
