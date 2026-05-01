На Западе сообщили о потрясении Зеленского из-за случившегося на Украине

Распространение аудиозаписей, связанных с коррупционной историей на Украине, стало потрясением для Владимира Зеленского, сообщает издание Berliner Zeitung. | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T07:27+0300

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Распространение аудиозаписей, связанных с коррупционной историей на Украине, стало потрясением для Владимира Зеленского, сообщает издание Berliner Zeitung."Секретные аудиозаписи потрясли украинское правительство. <…> В условиях продолжающегося конфликта на Украине коррупционный скандал дошел до самого верха правительства Владимира Зеленского. <…> Теперь на Зеленского усиливается внутреннее давление", — говорится в публикации.В среду газета "Украинская правда" представила новые данные о расследовании коррупции, проводимом Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, Тимур Миндич, оказавшийся в центре скандальной истории, обсуждал с бывшим министром обороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в оборонной сфере.В частности, обсуждался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает большие заказы от минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову на недофинансирование и требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает из-за их низкого качества. Умеров при этом не возражает.Газета также опубликовала диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из этого разговора издание делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру 50% от неизвестных доходов.

