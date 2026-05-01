"Ни к чему хорошему не приведет". На Западе поразились выходке Зеленского
Запросы Владимира Зеленского о быстром вступлении Украины в Европейский Союз обострили отношения между Киевом и Европейскими странами, пишет Financial Times со...
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Запросы Владимира Зеленского о быстром вступлении Украины в Европейский Союз обострили отношения между Киевом и Европейскими странами, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. "Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева", — сообщается в статье.По словам собеседников, присутствовавших на встрече на Кипре в конце апреля, украинские представители настоятельно требовали ускорения процесса интеграции и критиковали ЕС за недостаточную скорость. Они даже утверждали, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем сама Украина — в членстве. "Они говорят: "Вы нам должны". А это ни к чему хорошему не приводит", — заявил источник.Указывается, что Зеленский дал распоряжение свои дипломатам не принимать в расчет никакие альтернативные пути интеграции, кроме полного членства. Источник Financial Times подчеркнул, что украинскому президенту пришлось выслушать "неприятную правду". На прошлой неделе Le Monde сообщала, что европейские государства не готовы делать Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС, так как не все страны поддерживают это решение. Politico отмечает, что многие ключевые государства союза, включая Германию, Нидерланды и Италию, не хотят поднимать этот вопрос в ближайшее время. Европейский Союз неоднократно указывал на несоответствие украинских законов европейским нормам и подчёркивал, что для интеграции необходимо провести реформы в стране. Журнал The Economist отмечал, что одной из причин, по которой Украину не готовы принять в ЕС, является высокий уровень коррупции. Председатель Европейского Совета Антониу Кошта также заявил, что процесс интеграции будет длительным и сложным.
FT: отношения ЕС и Украины обострились из-за требований Киева