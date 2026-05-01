Захарова заявила, что Зеленский давно всех предал
Захарова заявила, что Зеленский давно всех предал - 01.05.2026, ПРАЙМ
Захарова заявила, что Зеленский давно всех предал
Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков, заявила официальный представитель МИД России...
2026-05-01T22:48+0300
2026-05-01T22:48+0300
2026-05-01T22:48+0300
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Он давно предал всех. Зеленский давно предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого, он, мне кажется, этим бравирует", — отметила она в эфире радио "Комсомольская правда".По словам дипломата, перед выборами глава киевского режима обещал украинцам сохранить русский язык, а потом начал над ним глумиться.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
украина
россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова заявила, что Зеленский давно всех предал
Захарова: Зеленский уже давно предал и своих предков, и избирателей