Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Spirit Airlines прекратила работу - 02.05.2026, ПРАЙМ
Spirit Airlines прекратила работу
16:07 02.05.2026
 
Spirit Airlines прекратила работу

Американский лоукостер Spirit Airlines прекратил работу

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая – ПРАЙМ. Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines сообщила о прекращении работы, все рейсы авиаперевозчика отменены.
Компания испытывала серьезные финансовые трудности еще задолго до того, как американо-израильский конфликт с Ираном привел к резкому росту цен на авиационное топливо. Восьмой по величине авиаперевозчик США пытался договориться с Белым домом о пакете экстренной помощи, но переговоры не увенчались успехом.
"С глубоким разочарованием сообщаем, что 2 мая 2026 года Spirit Airlines начала упорядоченное свертывание своей деятельности, вступающее в силу немедленно. Нашим пассажирам: все рейсы отменены, служба поддержки клиентов более недоступна", – заявили в авиакомпании.
Spirit Airlines проработала 34 года.
Как передает корреспондент РИА Новости, авиакомпания пока не вернула деньги за отмененные авиабилеты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
