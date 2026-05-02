https://1prime.ru/20260502/airlines-869627910.html
Spirit Airlines прекратила работу
Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines сообщила о прекращении работы, все рейсы авиаперевозчика отменены. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T16:07+0300
бизнес
мировая экономика
иран
сша
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая – ПРАЙМ. Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines сообщила о прекращении работы, все рейсы авиаперевозчика отменены. Компания испытывала серьезные финансовые трудности еще задолго до того, как американо-израильский конфликт с Ираном привел к резкому росту цен на авиационное топливо. Восьмой по величине авиаперевозчик США пытался договориться с Белым домом о пакете экстренной помощи, но переговоры не увенчались успехом. "С глубоким разочарованием сообщаем, что 2 мая 2026 года Spirit Airlines начала упорядоченное свертывание своей деятельности, вступающее в силу немедленно. Нашим пассажирам: все рейсы отменены, служба поддержки клиентов более недоступна", – заявили в авиакомпании. Spirit Airlines проработала 34 года. Как передает корреспондент РИА Новости, авиакомпания пока не вернула деньги за отмененные авиабилеты. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260426/aviatoplivo-869456708.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Turkish Airlines сокращает число рейсов