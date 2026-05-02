Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства

Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства - 02.05.2026, ПРАЙМ

Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства

Реализация проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет планово и по графику, продолжаются работы на строительной площадке пятого блока АЭС и разработка котлована для...

2026-05-02T09:06+0300

2026-05-02T09:06+0300

2026-05-02T09:06+0300

ЦЕЦЕ (Венгрия), 2 мая - ПРАЙМ. Реализация проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет планово и по графику, продолжаются работы на строительной площадке пятого блока АЭС и разработка котлована для шестого блока, сказал вице-президент компании "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению АЭС "Пакш" Виталий Полянин. "Мы продолжаем реализовывать проект строго в соответствии с утвержденным венгерским заказчиком графиком. Работы на строительной площадке продолжаются на энергоблоке №5, и готовится рабочий котлован для энергоблока №6. Также параллельно, одновременно с этим, идет сооружение строительно-монтажной базы. Работы все идут планово, в соответствии с графиком", - сказал Полянин журналистам. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, будапешт, аэс "пакш", пакш-2, магатэ