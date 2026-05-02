Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260502/atomstroyeksport-869623030.html
Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства
Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства - 02.05.2026, ПРАЙМ
Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства
Реализация проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет планово и по графику, продолжаются работы на строительной площадке пятого блока АЭС и разработка котлована для... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T09:06+0300
2026-05-02T09:06+0300
энергетика
венгрия
будапешт
аэс "пакш"
пакш-2
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867679543_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_4397146abcea891694e11ff320296066.jpg
ЦЕЦЕ (Венгрия), 2 мая - ПРАЙМ. Реализация проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет планово и по графику, продолжаются работы на строительной площадке пятого блока АЭС и разработка котлована для шестого блока, сказал вице-президент компании "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению АЭС "Пакш" Виталий Полянин. "Мы продолжаем реализовывать проект строго в соответствии с утвержденным венгерским заказчиком графиком. Работы на строительной площадке продолжаются на энергоблоке №5, и готовится рабочий котлован для энергоблока №6. Также параллельно, одновременно с этим, идет сооружение строительно-монтажной базы. Работы все идут планово, в соответствии с графиком", - сказал Полянин журналистам. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867679543_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_15a2e0d8da62224d81c23e479e7d5b6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, будапешт, аэс "пакш", пакш-2, магатэ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, АЭС "Пакш", Пакш-2, МАГАТЭ
09:06 02.05.2026
 
Директор проекта АЭС "Пакш-2" рассказал о ходе строительства

Полянин: строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЦЕЦЕ (Венгрия), 2 мая - ПРАЙМ. Реализация проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет планово и по графику, продолжаются работы на строительной площадке пятого блока АЭС и разработка котлована для шестого блока, сказал вице-президент компании "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению АЭС "Пакш" Виталий Полянин.
"Мы продолжаем реализовывать проект строго в соответствии с утвержденным венгерским заказчиком графиком. Работы на строительной площадке продолжаются на энергоблоке №5, и готовится рабочий котлован для энергоблока №6. Также параллельно, одновременно с этим, идет сооружение строительно-монтажной базы. Работы все идут планово, в соответствии с графиком", - сказал Полянин журналистам.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Лихачев заявил о готовности "Росатома" к диалогу по проекту АЭС "Пакш-2"
27 апреля, 11:48
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯБудапештАЭС "Пакш"Пакш-2МАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала