Эксперт рассказал о мерах безопасности умного автомобиля на время отъезда

2026-05-02T12:54+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Важными мерами для обеспечения цифровой безопасности умного автомобиля на время длительного отъезда являются наличие надежной и проверенной сигнализации, отключение Wi-Fi и надежный пароль с двухфакторной аутентификацией в приложении авто, рассказал РИА Новости эксперт в области автомобильной кибербезопасности АО "ГЛОНАСС" Владимир Педанов. "Если вы оставляете машину без присмотра на долгий период, лучше всего, конечно, обеспокоиться средствами дополнительной безопасности. Рынок противоугонных средств в России насыщен самыми передовыми решениями. Важно, чтобы к сигнализации или комплекту телематики никто не имел доступ до вас", - рассказал Педанов. Он пояснил, что сегодня популярна схема, при которой злоумышленник покупает телематическое устройство или сигнализацию, регистрирует их на свой телефон, надежно упаковывает, в том числе и в пленку и продает под видом нового. "Поэтому перед установкой дополнительного оборудования обязательно проверяйте, кто еще имеет к нему доступ и какие есть активные сессии, помимо ваших", - подчеркнул эксперт. Еще одним важным элементом безопасности, по его словам, является обеспечение устойчивой связи для автомобиля. "Если у вас на борту стоит сим-карта, проверьте баланс и устойчивость канала связи. Машина будет оставаться в доступе, и вы всегда сможете через приложение посмотреть ее текущий статус", - отмечает Педанов. В свою очередь, чтобы обезопасить приложение, посредством которого пользователь следит за состоянием авто, необходимо установить надежный пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Тогда злоумышленники не смогут войти в аккаунт владельца и получить доступ к удаленному контролю над автомобилем. При этом Wi-Fi перед длительной стоянкой нужно отключить в настройках автомобиля, и, при наличии, активировать функцию PIN to Drive. Она не позволит запустить машину и поехать на ней без ввода пароля на экране.

