Эксперт рассказал о мерах безопасности умного автомобиля на время отъезда - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/avto-869625089.html
Эксперт рассказал о мерах безопасности умного автомобиля на время отъезда
2026-05-02T12:54+0300
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
https://1prime.ru/20260430/avto-869548310.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:54 02.05.2026
 
Эксперт рассказал о мерах безопасности умного автомобиля на время отъезда

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Важными мерами для обеспечения цифровой безопасности умного автомобиля на время длительного отъезда являются наличие надежной и проверенной сигнализации, отключение Wi-Fi и надежный пароль с двухфакторной аутентификацией в приложении авто, рассказал РИА Новости эксперт в области автомобильной кибербезопасности АО "ГЛОНАСС" Владимир Педанов.
"Если вы оставляете машину без присмотра на долгий период, лучше всего, конечно, обеспокоиться средствами дополнительной безопасности. Рынок противоугонных средств в России насыщен самыми передовыми решениями. Важно, чтобы к сигнализации или комплекту телематики никто не имел доступ до вас", - рассказал Педанов.
Он пояснил, что сегодня популярна схема, при которой злоумышленник покупает телематическое устройство или сигнализацию, регистрирует их на свой телефон, надежно упаковывает, в том числе и в пленку и продает под видом нового.
"Поэтому перед установкой дополнительного оборудования обязательно проверяйте, кто еще имеет к нему доступ и какие есть активные сессии, помимо ваших", - подчеркнул эксперт.
Еще одним важным элементом безопасности, по его словам, является обеспечение устойчивой связи для автомобиля.
"Если у вас на борту стоит сим-карта, проверьте баланс и устойчивость канала связи. Машина будет оставаться в доступе, и вы всегда сможете через приложение посмотреть ее текущий статус", - отмечает Педанов.
В свою очередь, чтобы обезопасить приложение, посредством которого пользователь следит за состоянием авто, необходимо установить надежный пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Тогда злоумышленники не смогут войти в аккаунт владельца и получить доступ к удаленному контролю над автомобилем.
При этом Wi-Fi перед длительной стоянкой нужно отключить в настройках автомобиля, и, при наличии, активировать функцию PIN to Drive. Она не позволит запустить машину и поехать на ней без ввода пароля на экране.
ТехнологииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала