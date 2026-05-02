Названа страна с самой низкой безработицей среди участников G20

Самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" на конец первого квартала была в России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

2026-05-02T05:30+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" на конец первого квартала была в России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Доля безработных в России на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Второй стала Мексика, где показатель остался на уровне 2,4%. Третье место между собой поделили Япония, где доля незанятого населения выросла до 2,7% с 2,6% кварталом ранее, и Южная Корея, где уровень безработицы, наоборот, сократился - до 2,7% с 4% по итогам декабря прошлого года. Единственной страной, где доля безработных была двузначной, стала Южная Африка с 31,4%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Турция с 8,1% и Франция с 7,7%.

