Названа страна с самой низкой безработицей среди участников G20
Названа страна с самой низкой безработицей среди участников G20 - 02.05.2026, ПРАЙМ
Названа страна с самой низкой безработицей среди участников G20
Самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" на конец первого квартала была в России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T05:16+0300
2026-05-02T05:16+0300
2026-05-02T05:30+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" на конец первого квартала была в России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Доля безработных в России на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Второй стала Мексика, где показатель остался на уровне 2,4%. Третье место между собой поделили Япония, где доля незанятого населения выросла до 2,7% с 2,6% кварталом ранее, и Южная Корея, где уровень безработицы, наоборот, сократился - до 2,7% с 4% по итогам декабря прошлого года. Единственной страной, где доля безработных была двузначной, стала Южная Африка с 31,4%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Турция с 8,1% и Франция с 7,7%.
мексика
япония
южная корея
мировая экономика, мексика, япония, южная корея
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Названа страна с самой низкой безработицей среди участников G20
Самая низкая безработица среди стран G20 на конец марта была в России
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" на конец первого квартала была в России, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Доля безработных в России на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.
Второй стала Мексика, где показатель остался на уровне 2,4%. Третье место между собой поделили Япония, где доля незанятого населения выросла до 2,7% с 2,6% кварталом ранее, и Южная Корея, где уровень безработицы, наоборот, сократился - до 2,7% с 4% по итогам декабря прошлого года.
Единственной страной, где доля безработных была двузначной, стала Южная Африка с 31,4%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Турция с 8,1% и Франция с 7,7%.