Чехия разрешила пролет самолета премьера Словакии Фицо в Москву

2026-05-02T00:00+0300

ПРАГА, 1 мая – ПРАЙМ. Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо, направляющегося в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго. "Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролёт, и оно было выдано без задержки. Утверждения о запрете ложны", - приводит портал Novinky слова пресс-секретаря. Фицо ранее сообщил, что примет участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Москве 9 мая.

