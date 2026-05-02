Чехия разрешила пролет самолета премьера Словакии Фицо в Москву
2026-05-02T00:00+0300
ПРАГА, 1 мая – ПРАЙМ. Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо, направляющегося в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго.
"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролёт, и оно было выдано без задержки. Утверждения о запрете ложны", - приводит портал Novinky слова пресс-секретаря.
Фицо ранее сообщил, что примет участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Москве 9 мая.
