Добыча газа в Узбекистане в I квартале снизилась на 15% - 02.05.2026, ПРАЙМ
Добыча газа в Узбекистане в I квартале снизилась на 15%
07:23 02.05.2026
 
Добыча газа в Узбекистане в I квартале снизилась на 15%

Добыча газа в Узбекистане в январе-марте снизилась на 15%, нефти — на 2,2%

ТАШКЕНТ, 2 мая - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-марте 2026 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,6 миллиарда кубометров, нефти – на 2,2%, до 157,3 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных на сайте ведомства сообщается, что добыча природного газа в первом квартале составила 9,6 миллиарда кубометров против 11,3 миллиарда кубометров годом ранее. Таким образом, показатели снизились на 15%.
Добыча нефти составила 157,3 тысячи тонн против 160,8 тысячи тонн (снижение – на 2%), добыча газового конденсата - 242,3 тысячи тонн (минус 18,3%). Производство бензина – 313,2 тысячи тонн (+2,9%), дизельного топлива – 280,9 тысячи тонн (рост в 1,54 раза).
По итогам 2025 года добыча природного газа в Узбекистане увеличилась на 2,4%, до 42,3 миллиарда кубометров, нефти – снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн.
Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15-20 лет существенно упало.
 
