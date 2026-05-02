Танкер-газовоз с индийским грузом благополучно пересек Ормузский пролив - 02.05.2026, ПРАЙМ
Танкер-газовоз с индийским грузом благополучно пересек Ормузский пролив
19:40 02.05.2026
 
Танкер-газовоз с индийским грузом благополучно пересек Ормузский пролив

ANI: танкер-газовоз под флагом Маршалловых островов успешно пересек Ормузский пролив

© AP Photo / Asghar BesharatiКорабли во Ормузском проливе
Корабли во Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Корабли во Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Asghar Besharati
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Танкер-газовоз MT Sarv Shakti, следующий под флагом Маршалловых островов в порт Вишакхапатнам на востоке Индии, благополучно пересек Ормузский пролив, передает агентство ANI со ссылкой на официальные источники.
Посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали 30 апреля заявил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через Ормузский пролив и продолжат проходить в условиях полной безопасности.
"Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая 2026 года, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая 2026 года", - говорится в материале агентства.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
