Танкер-газовоз с индийским грузом благополучно пересек Ормузский пролив

2026-05-02T19:40+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Танкер-газовоз MT Sarv Shakti, следующий под флагом Маршалловых островов в порт Вишакхапатнам на востоке Индии, благополучно пересек Ормузский пролив, передает агентство ANI со ссылкой на официальные источники. Посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали 30 апреля заявил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через Ормузский пролив и продолжат проходить в условиях полной безопасности. "Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая 2026 года, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая 2026 года", - говорится в материале агентства. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

