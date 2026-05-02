https://1prime.ru/20260502/ekonomika-869630719.html
Танкер-газовоз с индийским грузом благополучно пересек Ормузский пролив
2026-05-02T19:40+0300
мировая экономика
ормузский пролив
иран
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3685f339971844375cd298fdef8b1b2.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Танкер-газовоз MT Sarv Shakti, следующий под флагом Маршалловых островов в порт Вишакхапатнам на востоке Индии, благополучно пересек Ормузский пролив, передает агентство ANI со ссылкой на официальные источники. Посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали 30 апреля заявил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через Ормузский пролив и продолжат проходить в условиях полной безопасности. "Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая 2026 года, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая 2026 года", - говорится в материале агентства. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0069e6f16915beac9fa7ea29c727f3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
