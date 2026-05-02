Экс-следователь назвал возможные причины исчезновения Асылханова - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/eks-sledovatel-869618314.html
Экс-следователь назвал возможные причины исчезновения Асылханова
Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил РИА... | 02.05.2026, ПРАЙМ
общество
бизнес
россия
владимир путин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869618314.jpg?1777678791
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:39 02.05.2026
 
Экс-следователь назвал возможные причины исчезновения Асылханова

Экс-следователь Козлов: причиной исчезновения Асылханова мог стать бытовой конфликт

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 2 мая - ПРАЙМ. Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Ранее бывший следователь выдвигал предположения о том, что Алексей Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге.
"В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему", - сказал РИА Новости бывший следователь.
Он уточнил, что в Юрге находится русло реки Томь с направлением течения в сторону Томской области, где, как правило, и находят утонувших.
"Также причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице", - добавил Василий Козлов.
Асылханову в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала