Экс-следователь назвал возможные причины исчезновения Асылханова - 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T02:39+0300

КЕМЕРОВО, 2 мая - ПРАЙМ. Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. Ранее бывший следователь выдвигал предположения о том, что Алексей Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге. "В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему", - сказал РИА Новости бывший следователь. Он уточнил, что в Юрге находится русло реки Томь с направлением течения в сторону Томской области, где, как правило, и находят утонувших. "Также причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице", - добавил Василий Козлов. Асылханову в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

общество , бизнес, россия, владимир путин, ск рф