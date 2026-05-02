Экс-следователь назвал возможные причины исчезновения Асылханова
Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил РИА... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T02:39+0300
КЕМЕРОВО, 2 мая - ПРАЙМ. Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Ранее бывший следователь выдвигал предположения о том, что Алексей Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге.
"В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему", - сказал РИА Новости бывший следователь.
Он уточнил, что в Юрге находится русло реки Томь с направлением течения в сторону Томской области, где, как правило, и находят утонувших.
"Также причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице", - добавил Василий Козлов.
Асылханову в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
Экс-следователь Козлов: причиной исчезновения Асылханова мог стать бытовой конфликт
