Эксперт рассказал, как бороться с борщевиком - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как бороться с борщевиком
01:48 02.05.2026
 
Эксперт рассказал, как бороться с борщевиком

Эксперт Березнюк назвал прополку весной эффективным средством борьбы с борщевиком

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Прополка участка весной и обработка специальными препаратами являются наиболее эффективными средствами борьбы с борщевиком, скашивание непродуктивно, потому что борщевик быстро отрастает из оставшегося в земле корня, рассказал РИА Новости управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
"Своевременная прополка весной и обработка территории специальными препаратами являются наиболее эффективными средствами борьбы с борщевиком Сосновского… Простое скашивание непродуктивно, поскольку из оставшегося в земле корня борщевик быстро отрастает", - сказал Березнюк.
Эксперт отметил, что следует выкапывать растение с корнями на глубине не менее 15-20 сантиметров. Если же выбран метод скашивания, его необходимо проводить минимум три раза за лето, обязательно до начала цветения.
Он добавил, что есть и альтернативный агротехнический прием - это мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами, такими как плотная черная пленка. "Без доступа света борщевик погибает, однако укрывной материал необходимо держать на участке в течение двух лет подряд", - объяснил Березнюк.
Помимо этого, при сплошном зарастании участка наиболее эффективна обработка гербицидами на основе глифосата. Системные препараты проникают в сосудистую систему растения и вызывают его полную гибель. Обработку необходимо проводить в фазе массового отрастания сорняка, полностью смачивая листья раствором. Березнюк напомнил, что гербициды уничтожают только вегетирующие растения, но не действуют на семена в почве.
"После механического или химического удаления борщевика рекомендуется засеять участок быстрорастущими многолетними травами, например кострецами, козлятником или газонными злаками. Эти культуры создают естественную тень и становятся конкурентами сорняку, препятствуя его повторному появлению", - подытожил эксперт.
Президент России Владимир Путин 31 июля 2025 года подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде.
С 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств, согласно статье 8.7 КоАП РФ, может грозить штраф до 700 тысяч рублей.
 
