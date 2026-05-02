Эксперт оценила объем пассажирских авиаперевозок между Россией и Китаем - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила объем пассажирских авиаперевозок между Россией и Китаем
Объем пассажирских авиаперевозок между Россией и Китаем по итогам 2025 года составил 2,3 миллиона человек, и есть перспективы дальнейшего его роста
бизнес
россия
экономика
китай
кнр
рф
максим решетников
Эксперт оценила объем пассажирских авиаперевозок между Россией и Китаем

ПЕКИН, 2 мая – ПРАЙМ. Объем пассажирских авиаперевозок между Россией и Китаем по итогам 2025 года составил 2,3 миллиона человек, и есть перспективы дальнейшего его роста, такую оценку в беседе с РИА Новости привела генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия постоянно увеличивает географию прямого авиасообщения с зарубежными странами, для увеличения турпотока из КНР необходимы 100 дополнительных авиарейсов в неделю.
"По итогам 2025 года... общий авиапоток составил 2,3 миллиона человек", - рассказала Эльрих.
Она отметила, что это соответствует 4,6 миллиона пассажиров, обслуженных на прилёт и вылет в аэропортах наших стран.
"В ближайшие годы мы видим потенциал дальнейшего роста перевозок, связанный с введением взаимных безвизовых режимов при поездках граждан РФ в КНР с сентября 2025 года и граждан КНР в РФ с декабря 2025 года", - указала она.
По ее словам, "среди отдельных направлений приоритетным является расширение регионального авиасообщения с КНР за пределами московского авиаузла".
Пассажиропоток между Россией и Китаем после снятия визовых ограничений вырос на 20–40% и может вскоре вернуться к доковидному уровню 2019 года в 2,9 миллиона человек, сообщал в марте министр транспорта РФ Андрей Никитин газете "Известия".
 
