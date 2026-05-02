https://1prime.ru/20260502/ekspert-869619208.html

Эксперт рассказал о востребованности специалистов в Арктике

2026-05-02T04:01+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869619208.jpg?1777683685

МУРМАНСК, 2 мая – ПРАЙМ. Специалисты в области бурения, геологии, мерзлотоведения, управления судами и ряд других будут в ближайшее время востребованы в Арктике, поделился с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев. "В ближайшие годы будет высока потребность в буровиках, геологах, логистах. Нужны будут кадры, умеющие управлять судном, специалисты в области мерзлотоведения, по строительству на многолетнемерзлых грунтах и обеспечению герметизации скважин, по освоению шельфа", - рассказал собеседник агентства. Кроем того, по мнению доктора наук, в Арктике будут востребованы менеджеры, специалисты по кадрам. Работа в высоких широтах предполагает нахождение в изолированных, климатически непростых условиях – таких людей Фадеев называет "арктическими космонавтами", работа которых зачастую монотонна, а цена ошибки – такая же, как на орбите. Фадеев отметил, что сейчас в первую очередь не хватает специалистов природоэксплуатирующих отраслей. Кроме того, ощущается дефицит работников со средним профессиональным образованием. "Я часто езжу по разным регионам и слышу заявления их руководителей о том, что они перестали радоваться снижению безработицы. У нас сегодня есть не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за кадры. В Арктике людей не хватает", - сказал профессор. Сам он преподает авторскую дисциплину "Освоение углеводородных месторождений в сложных климатических условиях и Арктике". Кроме того, ряд вузов также сейчас прицельно готовит специалистов для работы в высоких широтах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, арктика