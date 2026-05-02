Эксперт рассказал о востребованности специалистов в Арктике - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о востребованности специалистов в Арктике
Эксперт рассказал о востребованности специалистов в Арктике - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о востребованности специалистов в Арктике
Специалисты в области бурения, геологии, мерзлотоведения, управления судами и ряд других будут в ближайшее время востребованы в Арктике, поделился с РИА Новости | 02.05.2026, ПРАЙМ
МУРМАНСК, 2 мая – ПРАЙМ. Специалисты в области бурения, геологии, мерзлотоведения, управления судами и ряд других будут в ближайшее время востребованы в Арктике, поделился с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев. "В ближайшие годы будет высока потребность в буровиках, геологах, логистах. Нужны будут кадры, умеющие управлять судном, специалисты в области мерзлотоведения, по строительству на многолетнемерзлых грунтах и обеспечению герметизации скважин, по освоению шельфа", - рассказал собеседник агентства. Кроем того, по мнению доктора наук, в Арктике будут востребованы менеджеры, специалисты по кадрам. Работа в высоких широтах предполагает нахождение в изолированных, климатически непростых условиях – таких людей Фадеев называет "арктическими космонавтами", работа которых зачастую монотонна, а цена ошибки – такая же, как на орбите. Фадеев отметил, что сейчас в первую очередь не хватает специалистов природоэксплуатирующих отраслей. Кроме того, ощущается дефицит работников со средним профессиональным образованием. "Я часто езжу по разным регионам и слышу заявления их руководителей о том, что они перестали радоваться снижению безработицы. У нас сегодня есть не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за кадры. В Арктике людей не хватает", - сказал профессор. Сам он преподает авторскую дисциплину "Освоение углеводородных месторождений в сложных климатических условиях и Арктике". Кроме того, ряд вузов также сейчас прицельно готовит специалистов для работы в высоких широтах.
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
04:01 02.05.2026
 
Эксперт рассказал о востребованности специалистов в Арктике

Экономист Фадеев: в Арктике будут востребованы специалисты в области бурения и геологии

МУРМАНСК, 2 мая – ПРАЙМ. Специалисты в области бурения, геологии, мерзлотоведения, управления судами и ряд других будут в ближайшее время востребованы в Арктике, поделился с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев.
"В ближайшие годы будет высока потребность в буровиках, геологах, логистах. Нужны будут кадры, умеющие управлять судном, специалисты в области мерзлотоведения, по строительству на многолетнемерзлых грунтах и обеспечению герметизации скважин, по освоению шельфа", - рассказал собеседник агентства.
Кроем того, по мнению доктора наук, в Арктике будут востребованы менеджеры, специалисты по кадрам. Работа в высоких широтах предполагает нахождение в изолированных, климатически непростых условиях – таких людей Фадеев называет "арктическими космонавтами", работа которых зачастую монотонна, а цена ошибки – такая же, как на орбите.
Фадеев отметил, что сейчас в первую очередь не хватает специалистов природоэксплуатирующих отраслей. Кроме того, ощущается дефицит работников со средним профессиональным образованием. "Я часто езжу по разным регионам и слышу заявления их руководителей о том, что они перестали радоваться снижению безработицы. У нас сегодня есть не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за кадры. В Арктике людей не хватает", - сказал профессор.
Сам он преподает авторскую дисциплину "Освоение углеводородных месторождений в сложных климатических условиях и Арктике". Кроме того, ряд вузов также сейчас прицельно готовит специалистов для работы в высоких широтах.
 
