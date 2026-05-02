Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с уборкой дачных участков
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с уборкой дачных участков - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с уборкой дачных участков
Аферисты стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков после зимы, чтобы получить деньги от потенциальных жертв, рассказали РИА | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T06:17+0300
2026-05-02T06:17+0300
2026-05-02T06:17+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Аферисты стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков после зимы, чтобы получить деньги от потенциальных жертв, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитника".
"Обнаружили новую мошенническую схему, связанную с открытием дачного сезона, который начинается в период майских праздников. По данным экспертов, злоумышленники стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке участков после зимы, чтобы получить деньги от потенциальных жертв", - рассказали аналитики.
Отмечается, что после зимних холодов и весенней оттепели многие россияне стремятся оперативно подготовить свои дачные участки перед майскими выходными и теплым летне-осенним сезоном. Мошенники это понимают и активно используют данную тему: они звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают свои услуги по уборке мусора и благоустройству участков по выгодной цене.
Так, если получается договориться об услуге, злоумышленники просят внести предоплату для бронирования нужной даты. Потенциальная жертва совершает перевод, после чего "специалисты" исчезают и не выходят на связь - никакие работы не выполняются.
Эксперты напоминают, что настоящие агентства по уборке участков никогда не требуют предоплату по телефону до начала работ.
"Следует всегда проверять отзывы о подобных компаниях, заключать договор и по возможности договариваться об оплате по факту оказания услуги. Если вы столкнулись с таким типом мошенничества, прекратите диалог и положите трубку. А если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы", - говорят аналитики.
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с уборкой дачных участков
"МТС Защитник": мошенники стали предлагать несуществующие услуги по уборке дачных участков
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Аферисты стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков после зимы, чтобы получить деньги от потенциальных жертв, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитника".
"Обнаружили новую мошенническую схему, связанную с открытием дачного сезона, который начинается в период майских праздников. По данным экспертов, злоумышленники стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке участков после зимы, чтобы получить деньги от потенциальных жертв", - рассказали аналитики.
Отмечается, что после зимних холодов и весенней оттепели многие россияне стремятся оперативно подготовить свои дачные участки перед майскими выходными и теплым летне-осенним сезоном. Мошенники это понимают и активно используют данную тему: они звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают свои услуги по уборке мусора и благоустройству участков по выгодной цене.
Так, если получается договориться об услуге, злоумышленники просят внести предоплату для бронирования нужной даты. Потенциальная жертва совершает перевод, после чего "специалисты" исчезают и не выходят на связь - никакие работы не выполняются.
Эксперты напоминают, что настоящие агентства по уборке участков никогда не требуют предоплату по телефону до начала работ.
"Следует всегда проверять отзывы о подобных компаниях, заключать договор и по возможности договариваться об оплате по факту оказания услуги. Если вы столкнулись с таким типом мошенничества, прекратите диалог и положите трубку. А если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы", - говорят аналитики.