Эксперты рассказали о штрафах за инвазивные растения на даче

Дачники в 2026 году рискуют получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей за ряд инвазивных растений на даче, включая борщевик Сосновский, люпин многолистный и клен... | 02.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Дачники в 2026 году рискуют получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей за ряд инвазивных растений на даче, включая борщевик Сосновский, люпин многолистный и клен ясенелистный, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. С 1 марта 2026 года, как напомнила юрист коллегии адвокатов "Де-юре" Дарья Александрова, владельцы дачных и садовых участков обязаны самостоятельно уничтожать опасные инвазивные растения - чужеродные виды, которые вытесняют местную флору и могут наносить вред экосистеме или здоровью людей. Приказом Минприроды № 77 в перечень опасных видов инвазивных растения включены, в частности, борщевик Сосновского, амброзия полыннолистная, золотарник канадский, люпин многолистный, горчак ползучий, паслен колючий, клен ясенелистный, перечислил управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко. Регионы вправе дополнять перечень опасных своими видами растений. "Штрафы по новым правилам применяются по статье 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв" и составляют для граждан от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - рассказала Александрова. Проверяющие органы - Россельхознадзор и местные администрации - узнают о нарушениях в основном посредством жалоб от соседей, а также через спутниковый мониторинг и плановые рейды. Штраф, по словам Александровой, выписывается не сразу: сначала выдается предписание об уничтожении растений, а наказание последует только в случае его игнорирования. Кроме того, как предупредили юристы, выращивание отдельных видов растений грозит уголовным сроком. Снотворный мак, конопля, голубой лотос, гавайская роза, мимоза хостилис, эфедра, псилоцибиновые грибы и кактусы с мескалином считаются наркосодержащими, отметил Головченко. Крупный объем посадок (более десяти кустов) по статье 231 Уголовного кодекса РФ предполагает штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, а особо крупный (в основном от 100 кустов) - до восьми лет лишения свободы. Рейды в данной случае совершает полиция, в ситуации с наркосодержащими растениями ответственность наступает без предварительных предупреждений, добавила Александрова.

