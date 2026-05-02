Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на семена
Траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25% в годовом выражении - примерно до 150 рублей за одну покупку, подсчитали для РИА Новости аналитики...
2026-05-02T07:47+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25% в годовом выражении - примерно до 150 рублей за одну покупку, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
День садовода отмечается в России 2 мая. Исследование "Атол" показало, что спрос россиян на оборудование и инвентарь для садоводства растет.
"Объем продаж семян увеличился в 2,2 раза, при этом средняя стоимость покупки снизилась на 25% и составила 153 рубля", - выяснили аналитики.
Помимо этого, в январе-апреле россияне чаще стали в 2,3 раза чаще покупать рассаду. Траты выросли на 7% в годовом выражении, в среднем до 631 рубля за покупку.
За этот же период вырос спрос на удобрения - на 56%. Средний чек покупки сократился на 6% - до 494 рубля.
Лопаты стали покупать на 45% чаще, а средняя стоимость их покупки выросла на 2% - до 1006 рублей.
Также спрос на вилы вырос на 26%, при этом средний чек их покупки сократился на 13% - до 1112 рублей.
Распылители россияне приобретали на 24% чаще, а средний чек вырос на 3% - до 670 рублей.
Россияне также стали чаще приобретать садовые тележки (+43%) и газонокосилки (+13%). При этом спрос сократился на тяпки (-27%) и грабли (-24%).
"Атол": траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25%
