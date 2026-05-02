Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на семена - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/eksperty-869621721.html
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на семена
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на семена - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на семена
Траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25% в годовом выражении - примерно до 150 рублей за одну покупку, подсчитали для РИА Новости аналитики... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T07:47+0300
2026-05-02T07:47+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869621721.jpg?1777697265
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25% в годовом выражении - примерно до 150 рублей за одну покупку, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". День садовода отмечается в России 2 мая. Исследование "Атол" показало, что спрос россиян на оборудование и инвентарь для садоводства растет. "Объем продаж семян увеличился в 2,2 раза, при этом средняя стоимость покупки снизилась на 25% и составила 153 рубля", - выяснили аналитики. Помимо этого, в январе-апреле россияне чаще стали в 2,3 раза чаще покупать рассаду. Траты выросли на 7% в годовом выражении, в среднем до 631 рубля за покупку. За этот же период вырос спрос на удобрения - на 56%. Средний чек покупки сократился на 6% - до 494 рубля. Лопаты стали покупать на 45% чаще, а средняя стоимость их покупки выросла на 2% - до 1006 рублей. Также спрос на вилы вырос на 26%, при этом средний чек их покупки сократился на 13% - до 1112 рублей. Распылители россияне приобретали на 24% чаще, а средний чек вырос на 3% - до 670 рублей. Россияне также стали чаще приобретать садовые тележки (+43%) и газонокосилки (+13%). При этом спрос сократился на тяпки (-27%) и грабли (-24%).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:47 02.05.2026
 
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на семена

"Атол": траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25% в годовом выражении - примерно до 150 рублей за одну покупку, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
День садовода отмечается в России 2 мая. Исследование "Атол" показало, что спрос россиян на оборудование и инвентарь для садоводства растет.
"Объем продаж семян увеличился в 2,2 раза, при этом средняя стоимость покупки снизилась на 25% и составила 153 рубля", - выяснили аналитики.
Помимо этого, в январе-апреле россияне чаще стали в 2,3 раза чаще покупать рассаду. Траты выросли на 7% в годовом выражении, в среднем до 631 рубля за покупку.
За этот же период вырос спрос на удобрения - на 56%. Средний чек покупки сократился на 6% - до 494 рубля.
Лопаты стали покупать на 45% чаще, а средняя стоимость их покупки выросла на 2% - до 1006 рублей.
Также спрос на вилы вырос на 26%, при этом средний чек их покупки сократился на 13% - до 1112 рублей.
Распылители россияне приобретали на 24% чаще, а средний чек вырос на 3% - до 670 рублей.
Россияне также стали чаще приобретать садовые тележки (+43%) и газонокосилки (+13%). При этом спрос сократился на тяпки (-27%) и грабли (-24%).
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала