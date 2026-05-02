https://1prime.ru/20260502/eksperty-869621721.html

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на семена

Траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25% в годовом выражении - примерно до 150 рублей за одну покупку, подсчитали для РИА Новости аналитики...

2026-05-02T07:47+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869621721.jpg?1777697265

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Траты россиян на семена сократились в январе-апреле на 25% в годовом выражении - примерно до 150 рублей за одну покупку, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". День садовода отмечается в России 2 мая. Исследование "Атол" показало, что спрос россиян на оборудование и инвентарь для садоводства растет. "Объем продаж семян увеличился в 2,2 раза, при этом средняя стоимость покупки снизилась на 25% и составила 153 рубля", - выяснили аналитики. Помимо этого, в январе-апреле россияне чаще стали в 2,3 раза чаще покупать рассаду. Траты выросли на 7% в годовом выражении, в среднем до 631 рубля за покупку. За этот же период вырос спрос на удобрения - на 56%. Средний чек покупки сократился на 6% - до 494 рубля. Лопаты стали покупать на 45% чаще, а средняя стоимость их покупки выросла на 2% - до 1006 рублей. Также спрос на вилы вырос на 26%, при этом средний чек их покупки сократился на 13% - до 1112 рублей. Распылители россияне приобретали на 24% чаще, а средний чек вырос на 3% - до 670 рублей. Россияне также стали чаще приобретать садовые тележки (+43%) и газонокосилки (+13%). При этом спрос сократился на тяпки (-27%) и грабли (-24%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия