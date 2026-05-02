https://1prime.ru/20260502/es-869618014.html

В ЕС заявили о праве ответить на повышение пошлин США

В ЕС заявили о праве ответить на повышение пошлин США - 02.05.2026, ПРАЙМ

В ЕС заявили о праве ответить на повышение пошлин США

Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T01:21+0300

2026-05-02T01:21+0300

2026-05-02T01:21+0300

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

европа

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869618014.jpg?1777674098

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству Синьхуа. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. "Если США примут меры, не соответствующие совместному заявлению (договоренности ЕС и США о пошлинах летом 2025 года - ред.), мы оставляем за собой все возможности для защиты интересов ЕС", - заявил представитель в интервью агентству. Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге в пятницу заявил, что план президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС является неприемлемым. Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.

сша

вашингтон

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, европа, дональд трамп, ес