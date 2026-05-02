В ЕС заявили о праве ответить на повышение пошлин США
В ЕС заявили о праве ответить на повышение пошлин США - 02.05.2026, ПРАЙМ
В ЕС заявили о праве ответить на повышение пошлин США
Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству...
2026-05-02T01:21+0300
2026-05-02T01:21+0300
2026-05-02T01:21+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству Синьхуа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
"Если США примут меры, не соответствующие совместному заявлению (договоренности ЕС и США о пошлинах летом 2025 года - ред.), мы оставляем за собой все возможности для защиты интересов ЕС", - заявил представитель в интервью агентству.
Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге в пятницу заявил, что план президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС является неприемлемым.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.
сша
вашингтон
европа
мировая экономика, сша, вашингтон, европа, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС
В ЕС заявили о праве ответить на повышение пошлин США
Представитель ЕК: Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству Синьхуа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
"Если США примут меры, не соответствующие совместному заявлению (договоренности ЕС и США о пошлинах летом 2025 года - ред.), мы оставляем за собой все возможности для защиты интересов ЕС", - заявил представитель в интервью агентству.
Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге в пятницу заявил, что план президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС является неприемлемым.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.