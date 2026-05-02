ЕС считает Украину буфером для "сдерживания" России, заявил Полянский

Евросоюз считает Украину буфером для "сдерживания" России, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T03:43+0300

ВЕНА, 2 мая - ПРАЙМ. Евросоюз считает Украину буфером для "сдерживания" России, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По словам дипломата, европейцы - и это видно по последним выступлениям на площадке ОБСЕ - практически смирились с тем, что американцы не будут в ближайшее время играть существенной роли в укреплении военной мощи Европы. Он добавил, что многие теперь даже делают ставку на то, что военный компонент Евросоюза должен быть сильнее и значительнее военного компонента НАТО. "Поэтому европейцы сейчас проводят линию: мы "сами с усами", мы все можем, у нас все получится, просто нам нужны время и деньги. А Украина для них - буфер. В Европе открыто говорят, что Украина - это европейский живой щит, который защитит Европу от "агрессивной России". Это очень опасная риторика. Они уверовали в свои силы, и призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания", - сказал постпред. После начала СВО страны ЕС значительно усилили военную и финансовую поддержку Киева, а также ввели масштабные санкции против России. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт и препятствуют поиску дипломатического решения. При этом в европейских странах активизировались дискуссии о необходимости укрепления собственной обороноспособности и снижении зависимости от НАТО, особенно в условиях неопределенности относительно дальнейшей роли США в обеспечении безопасности Европы.

