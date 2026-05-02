Европа снизила импорт СПГ - 02.05.2026, ПРАЙМ
Европа снизила импорт СПГ
Европа в апреле снизила импорт СПГ на 7 п.п. после мартовского рекорда

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Европа в апреле снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на семь процентных пунктов по сравнению с мартовским историческим максимумом, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
В марте Европа увеличила импорт СПГ до исторического максимума - 13,57 миллиарда кубометров. По сравнению с февралем поставки выросли на 10,6%.
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в апреле составили около 12,62 миллиарда кубометров. Это на семь процентных пунктов ниже, чем в марте, и на 0,1 процентного пункта ниже уровня апреля 2025 года.
При этом апрельский показатель почти повторил прошлогодний уровень. В апреле 2025 года импорт СПГ в Европу составлял около 12,63 миллиарда кубометров.
Высокие поставки СПГ в апреле происходили на фоне начала сезона закачки газа в подземные хранилища Европы. Евросоюз с начала месяца начал пополнять подземное хранилище газа, однако к середине апреля они были заполнены только на 29,55%, что стало минимальным уровнем для 15 апреля с 2022 года.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
