Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора - 02.05.2026, ПРАЙМ
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T19:16+0300
2026-05-02T19:16+0300
словакия
украина
киев
владимир зеленский
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов."Несмотря на то, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы, нас объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Словацкой Республикой и Украиной", — написал он в Facebook*.Фицо также сообщил, что договорился с Зеленским о взаимных визитах в столицы обеих стран, и подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины.Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
словакия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, украина, киев, владимир зеленский, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
19:16 02.05.2026
 
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора

Премьер Словакии Фицо сообщил о расхождениях во взглядах с Зеленским по некоторым темам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов.
"Несмотря на то, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы, нас объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Словацкой Республикой и Украиной", — написал он в Facebook*.
Вчера, 22:38
Фицо также сообщил, что договорился с Зеленским о взаимных визитах в столицы обеих стран, и подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вчера, 22:40
 
СЛОВАКИЯУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала