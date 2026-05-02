https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html

Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов. | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T19:16+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов."Несмотря на то, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы, нас объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Словацкой Республикой и Украиной", — написал он в Facebook*.Фицо также сообщил, что договорился с Зеленским о взаимных визитах в столицы обеих стран, и подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины.Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

