GameStop готовит бизнес-предложение по активам eBay, пишут СМИ - 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T04:13+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сеть офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop готовит бизнес-предложение по активам интернет-площадки eBay, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "GameStop готовит предложение для eBay", - пишет издание. Как сообщили газете источники, GameStop негласно наращивает свою долю в акциях eBay в преддверии потенциальной сделки. Издание подчеркивает, что рыночная капитализация eBay в несколько раз превышает оценку GameStop: первая оценивается в 45 миллиардов долларов, тогда как стоимость GameStop – примерно в 11 миллиардов. По этим данным, GameStop может выдвинуть предложение по активам eBay позднее в этом месяце. В то же время детали сделки газете узнать не удалось. В 2021 году GameStop, испытывавшая большие трудности из-за пандемии коронавируса и устаревшей бизнес-модели, оказалась в центре феномена, когда частные инвесторы "разгоняли" ее акции, чтобы проучить хедж-фонды, поставившие на крах компании.

