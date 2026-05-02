GameStop готовит бизнес-предложение по активам eBay, пишут СМИ - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/gamestop-869619290.html
GameStop готовит бизнес-предложение по активам eBay, пишут СМИ
GameStop готовит бизнес-предложение по активам eBay, пишут СМИ - 02.05.2026, ПРАЙМ
GameStop готовит бизнес-предложение по активам eBay, пишут СМИ
Сеть офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop готовит бизнес-предложение по активам интернет-площадки eBay, сообщает газета Wall Street Journal со | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T04:13+0300
2026-05-02T04:13+0300
бизнес
gamestop
ebay
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869619290.jpg?1777684410
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сеть офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop готовит бизнес-предложение по активам интернет-площадки eBay, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "GameStop готовит предложение для eBay", - пишет издание. Как сообщили газете источники, GameStop негласно наращивает свою долю в акциях eBay в преддверии потенциальной сделки. Издание подчеркивает, что рыночная капитализация eBay в несколько раз превышает оценку GameStop: первая оценивается в 45 миллиардов долларов, тогда как стоимость GameStop – примерно в 11 миллиардов. По этим данным, GameStop может выдвинуть предложение по активам eBay позднее в этом месяце. В то же время детали сделки газете узнать не удалось. В 2021 году GameStop, испытывавшая большие трудности из-за пандемии коронавируса и устаревшей бизнес-модели, оказалась в центре феномена, когда частные инвесторы "разгоняли" ее акции, чтобы проучить хедж-фонды, поставившие на крах компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, gamestop, ebay
Бизнес, GameStop, eBay
04:13 02.05.2026
 
GameStop готовит бизнес-предложение по активам eBay, пишут СМИ

WSJ: GameStop готовит бизнес-предложение по активам интернет-площадки eBay

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сеть офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop готовит бизнес-предложение по активам интернет-площадки eBay, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"GameStop готовит предложение для eBay", - пишет издание.
Как сообщили газете источники, GameStop негласно наращивает свою долю в акциях eBay в преддверии потенциальной сделки. Издание подчеркивает, что рыночная капитализация eBay в несколько раз превышает оценку GameStop: первая оценивается в 45 миллиардов долларов, тогда как стоимость GameStop – примерно в 11 миллиардов.
По этим данным, GameStop может выдвинуть предложение по активам eBay позднее в этом месяце. В то же время детали сделки газете узнать не удалось.
В 2021 году GameStop, испытывавшая большие трудности из-за пандемии коронавируса и устаревшей бизнес-модели, оказалась в центре феномена, когда частные инвесторы "разгоняли" ее акции, чтобы проучить хедж-фонды, поставившие на крах компании.
 
БизнесGameStopeBay
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала