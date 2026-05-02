В Германии призвали осудить Киев за теракт на "Северных потоках"

2026-05-02T06:05+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Германии нужно осудить украинские власти за теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" вместо того, чтобы продолжать потакать Владимиру Зеленскому, считает главный редактор газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер. "Очевидно то, что государственный терроризм со стороны Украины... направлен против центрального элемента энергоснабжения Германии... Однако раздражитель остаётся... Зеленского не объявили врагом номер один. Наоборот, в Берлине ему продолжают льстить", - пишет редактор. По его мнению, явное осуждение Украины за подрыв газопроводов стало бы знаком самоуважения Германии. Редактор также заметил, что у Германии, как у "главного финансиста" Украины, есть рычаги воздействия на Зеленского, чтобы тот принес извинения за теракт. Ранее из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости, стало известно, что первоначальный план подрыва "Северных потоков", утвержденный на высшем уровне в Киеве, был намеренно уничтожен для сокрытия улик, а сама операция проходила под личным контролем тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного и с согласия Владимира Зеленского. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

