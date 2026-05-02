Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы газа в Европе по итогам апреля упали до пятилетнего минимума - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260502/gie-869624421.html
Запасы газа в Европе по итогам апреля упали до пятилетнего минимума
2026-05-02T10:45+0300
2026-05-02T10:45+0300
энергетика
газ
европа
gas infrastructure europe
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ce37e390f395e72ccab069fd30278b6b.jpg
https://1prime.ru/20260502/evropa--869624224.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2e74fab0bf4e04bacbe7d9fed365ecc0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, gas infrastructure europe, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Gas Infrastructure Europe, Газпром
10:45 02.05.2026
 
Запасы газа в Европе по итогам апреля упали до пятилетнего минимума

Участок магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на конец апреля достиг 32,73%, что является минимумом за последние пять лет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности ПХГ в Европе на конец апреля составил 32,73% против 39,52% годом ранее. В 2024 году показатель достигал 62,44%, в 2023 году - 59,73%, в 2022 году - 33,47%. Таким образом, текущий уровень запасов оказался минимальным за последние пять лет.
"Газпром" ранее уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что в дальнейшем создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке.
При этом, несмотря на окончание апреля, в ряде европейских стран продолжался нетто-отбор газа из хранилищ.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала