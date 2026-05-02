Названы города с самым качественным мобильным интернетом

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула и Нижний Новгород стали лидирующими туристическими городами по качеству мобильного интернета, рассказали РИА Новости в компании Vigo, специализирующейся на разработке программного обеспечения для оценки качества сетей. "Лидерами рейтинга туристических городов с самым качественным мобильным интернетом стали Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула и Нижний Новгород", - выяснили аналитики. В компании проанализировали качество мобильного интернета в популярных городах для путешествий, исследование базируется на стабильности видеостриминга. По их данным, в Москве доля просмотров с ожиданием старта онлайн-видео более 3 секунд на мобильных сетях составила 3,46%, в Санкт-Петербурге — 5,15%, в Твери и Туле - 5,21%, в то время как в Нижнем Новгороде - 5,36%.

