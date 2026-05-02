Названы города с самым качественным мобильным интернетом - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/goroda-869621062.html
Названы города с самым качественным мобильным интернетом
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
тверь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869621062.jpg?1777695450
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:17 02.05.2026
 
Названы города с самым качественным мобильным интернетом

Vigo: Москва, Петербург, Тверь и Нижний Новгород лидируют по качеству мобильного интернета

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула и Нижний Новгород стали лидирующими туристическими городами по качеству мобильного интернета, рассказали РИА Новости в компании Vigo, специализирующейся на разработке программного обеспечения для оценки качества сетей.
"Лидерами рейтинга туристических городов с самым качественным мобильным интернетом стали Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула и Нижний Новгород", - выяснили аналитики.
В компании проанализировали качество мобильного интернета в популярных городах для путешествий, исследование базируется на стабильности видеостриминга.
По их данным, в Москве доля просмотров с ожиданием старта онлайн-видео более 3 секунд на мобильных сетях составила 3,46%, в Санкт-Петербурге — 5,15%, в Твери и Туле - 5,21%, в то время как в Нижнем Новгороде - 5,36%.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТВЕРЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала