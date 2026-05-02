https://1prime.ru/20260502/gosduma-869618782.html

В Госдуме рассказали об освобождении от налога на имущество

2026-05-02T03:31+0300

недвижимость

бизнес

экономика

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869618782.jpg?1777681868

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Владельцы небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). "Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный "квадратный вычет" в размере 50 (квадратных - ред.) метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если дом меньше 50 "квадратов", налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому, если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога", - сказал РИА Новости Свищев. Парламентарий добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за шесть соток. Он уточнил, что, если участок больше, то налог платится только за площадь сверх шести соток. Кроме того, многодетные семьи в России имеют право на скидку 50% на налог на один объект недвижимости по своему выбору.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

