В ХМАО при пожаре в поселке Высокий погибла семья из семи человек

Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО, сообщил губернатор Руслан Кухарук. | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T07:44+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО, сообщил губернатор Руслан Кухарук. "В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. В 01.58 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Высокий. На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализован в 03:06, открытое горение ликвидировано в 03.30 на площади 142 кв.м. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники", - написал Кухарук в Telegram-канале. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

общество , хмао, мчс