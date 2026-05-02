В ХМАО при пожаре в поселке Высокий погибла семья из семи человек - 02.05.2026, ПРАЙМ
В ХМАО при пожаре в поселке Высокий погибла семья из семи человек
Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
07:44 02.05.2026
 
В ХМАО при пожаре в поселке Высокий погибла семья из семи человек

Губернатор Кухарук: семья из семи человек погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
"В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. В 01.58 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Высокий. На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализован в 03:06, открытое горение ликвидировано в 03.30 на площади 142 кв.м. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники", - написал Кухарук в Telegram-канале.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
 
