https://1prime.ru/20260502/istochnik-869617551.html
Источник сообщил о поставках на Украину продукции военного назначения
Источник сообщил о поставках на Украину продукции военного назначения - 02.05.2026, ПРАЙМ
Источник сообщил о поставках на Украину продукции военного назначения
Осведомленный источник сообщил РИА Новости о продолжающихся поставках из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T00:00+0300
2026-05-02T00:00+0300
2026-05-02T00:00+0300
экономика
мировая экономика
сербия
босния и герцеговина
украина
александр вучич
сергей лавров
всу
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869617551.jpg?1777669225
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Осведомленный источник сообщил РИА Новости о продолжающихся поставках из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения.
"Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведённой на предприятиях ВПК этих балканских стран", - сказал он.
По его словам, "несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит ПВН, сербские компании изыскивают новые возможности для обхода этих ограничений". "Показательно, что ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки", - добавил он.
Источник предположил, что, "очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия".
"Для обхода ограничений экспорт осуществляется в форме поставок комплектующих, из которых уже в третьих странах собирается готовая продукция", - рассказал он.
"В частности, речь идёт о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 мм для РСЗО "Град". В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки", - поделился он.
Источник добавил, что "словенская фирма берётся обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени министерства обороны Польши".
СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого президент Сербии Александр Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.
Россия считает, что сохраняет силу понимания с Сербией насчет попадания сербского оружия в распоряжение киевского режима, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
сербия
босния и герцеговина
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сербия, босния и герцеговина, украина, александр вучич, сергей лавров, всу, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, Босния и Герцеговина, УКРАИНА, Александр Вучич, Сергей Лавров, ВСУ, МИД РФ, МИД
Источник сообщил о поставках на Украину продукции военного назначения
Источник: Сербия и Босния и Герцеговина поставляют Украине продукцию военного назначения
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Осведомленный источник сообщил РИА Новости о продолжающихся поставках из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения.
"Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведённой на предприятиях ВПК этих балканских стран", - сказал он.
По его словам, "несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит ПВН, сербские компании изыскивают новые возможности для обхода этих ограничений". "Показательно, что ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки", - добавил он.
Источник предположил, что, "очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия".
"Для обхода ограничений экспорт осуществляется в форме поставок комплектующих, из которых уже в третьих странах собирается готовая продукция", - рассказал он.
"В частности, речь идёт о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 мм для РСЗО "Град". В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки", - поделился он.
Источник добавил, что "словенская фирма берётся обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени министерства обороны Польши".
СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого президент Сербии Александр Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.
Россия считает, что сохраняет силу понимания с Сербией насчет попадания сербского оружия в распоряжение киевского режима, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.