Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала о штрафах за жарку шашлыков вне пикниковых зон - 02.05.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за жарку шашлыков вне пикниковых зон
03:40 02.05.2026 (обновлено: 04:33 02.05.2026)
 
Юрист рассказала о штрафах за жарку шашлыков вне пикниковых зон

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Размещение мангала и жарка шашлыков вне пикниковых зон может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества штраф может вырасти до 50 тысяч рублей, сообщила РИА Новости доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Ведышева.
"Часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусматривает штраф для граждан от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, если приготовление шашлыка осуществляется при особом противопожарном режиме, вводимом органами государственной власти субъектов РФ, то размер штрафа для граждан возрастает - от 10 до 20 тысяч рублей", - сказала Ведышева.
По словам юриста, если во время приготовления шашлыков возник пожар, в результате которого пострадал человек или повредилось чужое имущество, административный штраф уже составит от 40 до 50 тысяч рублей.
Ведышева предупредила, что разжигать костер или использовать мангал для приготовления шашлыков можно только в специальных пикниковых зонах, оборудованных противопожарными мангалами, ящиками для песка и урнами для мусора.
 
