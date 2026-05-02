Названы десять регионов с самым активным ростом выдач кредитов - 02.05.2026, ПРАЙМ
Названы десять регионов с самым активным ростом выдач кредитов
Названы десять регионов с самым активным ростом выдач кредитов - 02.05.2026, ПРАЙМ
Названы десять регионов с самым активным ростом выдач кредитов
Тамбовская область стала регионом с самым бурным ростом выдач кредитов в марте, за ней последовали Калмыкия и Тульская область, свидетельствуют данные Банка... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T08:34+0300
2026-05-02T08:35+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Тамбовская область стала регионом с самым бурным ростом выдач кредитов в марте, за ней последовали Калмыкия и Тульская область, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Выдача кредитов в этих регионах за месяц подскочила почти на треть. Также в топ-пять попали Мордовия (+28%) и Орловская область (+27,6%). За ними последовали Тува (+27,3%), Псковская (+27%), Курская (+26,9%), Саратовская (+25,9%) и Смоленская области (+25,6%). Наименьший прирост выдач кредитов был в Ингушетии (+5,8%), Еврейской автономной области (+6,8%) и Адыгее (+8,7%). При этом в среднем по стране выдача кредитов в марте выросла почти на 20%.
мордовия
орловская область
тува
финансы, россия, мордовия, орловская область, тува
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОРДОВИЯ, Орловская область, ТУВА
08:34 02.05.2026 (обновлено: 08:35 02.05.2026)
 
Названы десять регионов с самым активным ростом выдач кредитов

Тамбовская область стала регионом с самым бурным ростом выдач кредитов в марте

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Тамбовская область стала регионом с самым бурным ростом выдач кредитов в марте, за ней последовали Калмыкия и Тульская область, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Выдача кредитов в этих регионах за месяц подскочила почти на треть.
Также в топ-пять попали Мордовия (+28%) и Орловская область (+27,6%).
За ними последовали Тува (+27,3%), Псковская (+27%), Курская (+26,9%), Саратовская (+25,9%) и Смоленская области (+25,6%).
Наименьший прирост выдач кредитов был в Ингушетии (+5,8%), Еврейской автономной области (+6,8%) и Адыгее (+8,7%).
При этом в среднем по стране выдача кредитов в марте выросла почти на 20%.
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОРДОВИЯОрловская областьТУВА
 
 
