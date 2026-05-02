Звезда КВН трагически погибла в Адлере
В Адлере погибла Елена Рыбалко, прославившаяся выступлениями за команду КВН "Утомленные солнцем", передает Mash. | 02.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В Адлере погибла Елена Рыбалко, прославившаяся выступлениями за команду КВН "Утомленные солнцем", передает Mash. "Артистка перебегала трассу в неположенном месте. На скорости в нее врезалась Toyota", — отмечается в публикации.Издание сообщает, что женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Ей было 53 года. В 2003 году Рыбалко в составе коллектива "Утомленные солнцем" завоевала титул чемпиона Высшей лиги.
Mash: участница КВН из "Утомленных солнцем" Елена Рыбалко погибла в Адлере
