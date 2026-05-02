В "ГБИГ Майнинг" рассказали, при каком тарифе выгоден майнинг криптовалют - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/majning-869619370.html
В "ГБИГ Майнинг" рассказали, при каком тарифе выгоден майнинг криптовалют
В "ГБИГ Майнинг" рассказали, при каком тарифе выгоден майнинг криптовалют - 02.05.2026, ПРАЙМ
В "ГБИГ Майнинг" рассказали, при каком тарифе выгоден майнинг криптовалют
Цена электричества занимает примерно 80% в себестоимости майнинга криптовалют, поэтому при тарифе в 5,2-5,5 рубля за кВт.ч эта деятельность прибыльна, а при 7... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T04:16+0300
2026-05-02T04:33+0300
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869619370.jpg?1777685607
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Цена электричества занимает примерно 80% в себестоимости майнинга криптовалют, поэтому при тарифе в 5,2-5,5 рубля за кВт.ч эта деятельность прибыльна, а при 7 рублях - уже убыточна, рассказал РИА Новости технический директор по майнингу "ГБИГ Майнинг" Никита Навроцкий. "Электричество - самая большая затрата в процессе майнинга - примерно 80% бюджета. При дешевом тарифе в 5,2-5,5 рубля за кВт.ч (мини-ТЭЦ, льготы) прибыль удваивается. При 6-7 рублях за кВт.ч (промышленный тариф в РФ) - рентабельна только при цене биткоина (BTC) больше 80 тысяч долларов. Если (тариф - ред.) больше 7 рублей - ферма убыточна, майнеры мигрируют в регионы с дешевым газом или гидроэнергетикой", - сказал он. Навроцкий объяснил, что майнер зарабатывает на том, что подключает специальные устройства - процессоры ASIC, которые круглосуточно выполняют вычисления для сети вроде Bitcoin. За каждый найденный блок данных владелец такого устройства получает фиксированное вознаграждение. Сейчас это 3,125 BTC плюс комиссии от пользователей - примерно 0,2-1 BTC. Комиссии - это своего рода "чаевые" от пользователей за обработку переводов криптовалюты. Отправитель может увеличить комиссию, тогда его транзакция будет обработана в приоритетном порядке, то есть быстрее остальных. На доход влияет не только цена криптовалюты, но и сложность сети. Например, если часть майнеров отключилась от сети, найти блок проще и шансы получить награду выше. Напротив, при высокой сложности конкурировать труднее. Кроме того, поскольку криптовалюта торгуется в долларах, итоговая сумма в рублях зависит от курса. Чем выше курс доллара, тем больше рублей получится при продаже биткоинов, и наоборот. Однако для получения дохода майнеру нужно купить дорогое специальное оборудование и обслуживать его, а работа и охлаждение ASIC требуют много энергии. Так как доля платы за электричество в себестоимости майнинга существенная, повышение тарифа всего на 1 рубль приводит к удорожанию операционных расходов сразу на 20%, рассчитал Навроцкий.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф
РФ
04:16 02.05.2026 (обновлено: 04:33 02.05.2026)
 
В "ГБИГ Майнинг" рассказали, при каком тарифе выгоден майнинг криптовалют

"ГБИГ Майнинг": электричество занимает 80% в себестоимости майнинга криптовалют

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Цена электричества занимает примерно 80% в себестоимости майнинга криптовалют, поэтому при тарифе в 5,2-5,5 рубля за кВт.ч эта деятельность прибыльна, а при 7 рублях - уже убыточна, рассказал РИА Новости технический директор по майнингу "ГБИГ Майнинг" Никита Навроцкий.
"Электричество - самая большая затрата в процессе майнинга - примерно 80% бюджета. При дешевом тарифе в 5,2-5,5 рубля за кВт.ч (мини-ТЭЦ, льготы) прибыль удваивается. При 6-7 рублях за кВт.ч (промышленный тариф в РФ) - рентабельна только при цене биткоина (BTC) больше 80 тысяч долларов. Если (тариф - ред.) больше 7 рублей - ферма убыточна, майнеры мигрируют в регионы с дешевым газом или гидроэнергетикой", - сказал он.
Навроцкий объяснил, что майнер зарабатывает на том, что подключает специальные устройства - процессоры ASIC, которые круглосуточно выполняют вычисления для сети вроде Bitcoin. За каждый найденный блок данных владелец такого устройства получает фиксированное вознаграждение. Сейчас это 3,125 BTC плюс комиссии от пользователей - примерно 0,2-1 BTC.
Комиссии - это своего рода "чаевые" от пользователей за обработку переводов криптовалюты. Отправитель может увеличить комиссию, тогда его транзакция будет обработана в приоритетном порядке, то есть быстрее остальных.
На доход влияет не только цена криптовалюты, но и сложность сети. Например, если часть майнеров отключилась от сети, найти блок проще и шансы получить награду выше. Напротив, при высокой сложности конкурировать труднее. Кроме того, поскольку криптовалюта торгуется в долларах, итоговая сумма в рублях зависит от курса. Чем выше курс доллара, тем больше рублей получится при продаже биткоинов, и наоборот.
Однако для получения дохода майнеру нужно купить дорогое специальное оборудование и обслуживать его, а работа и охлаждение ASIC требуют много энергии. Так как доля платы за электричество в себестоимости майнинга существенная, повышение тарифа всего на 1 рубль приводит к удорожанию операционных расходов сразу на 20%, рассчитал Навроцкий.
 
РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала