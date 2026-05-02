Менеджер из Татарстана выиграла два миллиона рублей в лотерее - 02.05.2026, ПРАЙМ
Менеджер из Татарстана выиграла два миллиона рублей в лотерее
2026-05-02T12:17+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Менеджер из Татарстана загадала желание на падающую звезду и выиграла 2 миллиона рублей в лотерее, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Менеджер Гульназ из Республики Татарстан выиграла 2 миллиона рублей в лотерее. По словам победительницы, незадолго до этого она загадала желание на падающую звезду. Как рассказала Гульназ, незадолго до победы она гуляла с кошкой рядом с домом, расположенным у леса. В тот вечер она наблюдала за небом и увидела падающую звезду. В этот момент, по ее словам, она искренне загадала желание выиграть в лотерею, понимая, что такой результат мог бы существенно изменить ее текущую ситуацию", - поделились историей в компании. После этого у нее появилось ощущение, что задуманное может сбыться. В выходные она активно покупала билеты онлайн-лотереи "5 из 36", но крупный приз достался другому участнику, что немного расстроило ее. Тем не менее внутреннее чувство, что удача близко, не покидало. Решение купить билет было спонтанным. О результате Гульназ узнала не сразу: уведомление о выигрыше пришло в рабочее время, и она не придала ему значения. Лишь позже, зайдя на сайт, она сначала решила, что речь идет о сумме в несколько сотен тысяч рублей, однако, присмотревшись, поняла, что выигрыш составил 2 миллиона рублей. По словам Гульназ, эта победа для нее имеет особое значение. Она признается, что рассчитывает с помощью выигрыша закрыть кредиты и изменить финансовую ситуацию. Кроме того, в планах - реализовать давнюю мечту о путешествии в Китай. Победительница отмечает, что пока не спешит делиться новостью с близкими и предпочитает дождаться получения средств. При этом, по ее словам, этот опыт стал для нее доказательством того, что удача может прийти неожиданно. Гульназ не считает себя везучим человеком, но она уверена, что нужно верить в возможность выигрыша. По ее мнению, даже одно искренне загаданное желание способно стать отправной точкой для перемен.
https://1prime.ru/20260429/lotereya-869533025.html
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
Рубли. Архивное фото
Продажа лотерейных билетов - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Паук помог слесарю из Владимирской области выиграть суперприз в лотерею
29 апреля, 08:29
 
