"Все прояснится 6 мая". Что будет с рублем после решения Минфина - 02.05.2026, ПРАЙМ
"Все прояснится 6 мая". Что будет с рублем после решения Минфина
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. С мая Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу — покупки валюты и золота в Фонд национального благосостояния. Пауза длилась почти два месяца: с начала марта ведомство приостановило операции, чтобы пересмотреть параметры правила и поберечь резервы — нефтегазовые доходы не дотягивали до плановых, всерьёз обсуждалось снижение цены отсечения.Вернуться решили досрочно на фоне иранского фактора: военное обострение резко подтолкнуло нефть вверх, появились сверхдоходы сверх плана, и продолжать паузу стало нецелесообразно. Без возобновления правила избыточный приток валютной выручки создавал риски чрезмерного укрепления рубля — это бьёт по экспортёрам и бюджету не меньше, чем слабые позиции национальной валюты.Само бюджетное правило работает просто: есть цена отсечения — в 2026 году это 59 долларов за баррель Urals. Нефть выше — Минфин скупает валюту, изымая лишние рубли с рынка. Нефть ниже — продаёт резервы, поддерживая рубль. Правило не даёт рублю ни слишком укрепляться при дорогой нефти, ни свободно падать при дешёвой. Параметры на 2026 год менять не будут — господин Силуанов прямо сказал, что "год можно прожить" с текущим уровнем. Снижение цены отсечения до 45–50 долларов — это бюджетный процесс на трёхлетку с 2027 года, не про сейчас.Теперь о главном — упадёт ли рубль и поднимется ли доллар до 80 рублей? За два месяца паузы накопился отложенный объём операций, и весь он выйдет в мае. По некоторым оценкам, на рынок может выйти 300–400 миллиардов рублей примерно за 20 торговых дней, то есть около 15–20 миллиардов в день. Это давление на рубль, но само по себе курс не обрушит. Пока сохраняю базовый диапазон по итогам мая в пределах 76–78,5 рубля за доллар. Ключевая дата — 6 мая в полдень: именно тогда Минфин опубликует точный объём интервенций. Это и будет первый реальный сигнал — до него рынок торгует ожиданиями, а не фактами.Доллар по 80 рублей в мае — это реальный сценарий, для которого нужно одновременное совпадение двух условий: нефть Urals устойчиво уходит ниже 57 долларов и объём майских покупок оказывается на верхней границе диапазона. При этом Центробанк 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5 процента — восьмое подряд снижение — что немного ослабляет поддержку рубля через рублёвые инструменты. Тем не менее обвала нет. Умеренное ослабление от текущих 74,95 рубля вполне вероятно. Пробой 80 рублей за доллар — только при стечении обстоятельств. Всё прояснится 6 мая.Вряд ли стоит ожидать заметного ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам как минимум до начала второго полугодия. Сегодня население и бизнес воспринимают уверенные позиции рубля как значимый фактор экономической стабильности и эффективный инструмент борьбы с инфляцией. Благодаря заметному восстановлению курса за прошедшие 10 календарных месяцев российские IT-компании, в частности провайдеры услуг промышленного майнинга и облачных сервисов, смогли заметно модернизировать технологическую инфраструктуру дата-центров и обеспечить доступ заказчиков к первоклассным IT-решениям по более комфортным ценам.Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Майнинг Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

